台女驗血遇烏龍護士　爸爸以為戴綠帽險釀家變　媽媽淡定食花生

男人最忌戴綠帽，如誤養「便宜仔女」更是忌中之忌。台灣一名女子因卵巢生腫瘤而需做行手術，其父母是A型血，台女驗血後得知自己是O型血，惟護士卻擺烏龍，誤稱A型血的父母不可能生O型血的子女。病房內頓時「綠光乍現」，爸爸以為自己戴綠帽而面黑，氣氛緊張險家變；但媽媽卻反高潮表現興奮。最終護士澄清是自己搞錯了，爸爸才如釋重負，而自知清白的媽媽則笑爆。樓主不禁抱怨護士不夠專業，「執照是否用雞腿換回來？」。

驗血可以知道自己是什麼血型，而A型向的父母，是有可能生出O型血的子女。（GettyImages/視覺中國）

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台灣一名女網民在網上討論區「批踢踢實業坊」發出帖文指，爺嫲、公婆、爸媽、3名胞姐及至少5名堂表兄弟姐妹都是A型血，樓主理所當然以為自己都是相同血型，但某年她的卵巢生了一個大約16厘米大的腫瘤，令她感到非常疼痛，需要做手術切除，父母亦趕至了解。由於手術時需要輸血，所以院方要驗清楚樓主是什麼血型，最終發現她是O型血。

其間護士突然說「A跟A好像不會生出O型」，樓主心忖「記得AA可以生出A及O」，但爸爸擺明相信了護士的話，「臉色比我（樓主）這個要開刀的人臉色還要難看」。爸爸隨即不說話，亦不望住妻子，就只一直盯住樓主，盯到她心裏發寒，媽媽則在旁表現興奮。

幸護士向醫生詢問後，為自己「擺烏龍」而澄清，表示「沒事沒事，醫生說會生出O」，爸爸臉色才由陰轉晴，但媽媽仍然表現興奮。樓主事後問媽媽為何當時表現雀躍，媽媽反問她：「不覺得看你爸變臉超有趣嗎？」更打趣地說：「放心啦，雖然不想承認你是我生的，但你跟我們兩個長這麼像，而且你跟你爸最像了，不可能有假。」雖然綠光消散，但樓主仍不禁埋怨該名護士惹起誤會，質疑「執照是否用雞腿換回來」，她亦抱怨媽媽愛耍花樣，在旁自己開心最要緊。

（批踢踢實業坊）