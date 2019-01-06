一錯再錯！出軌男「道歉啟示」紋身求老婆原諒　串錯字遭網民恥笑

忠誠是婚姻的重要一環，任何一方出軌都可能導致婚姻決裂。外國網上近日瘋傳一張紋身照，相中男子疑為偷腥劣行「補穫」，於胸前紋上一大段「道歉啟示」，盼以示誠意獲太太原諒。惟有眼利網民卻察覺其紋身內容多處出錯，當中包括解作騙子的「Deceiver」及不尊重的「disrespectful」亦串錯字。事件引來大批網民恥笑，直指該紋身己顯示這個男人愚蠢又大意。

外國紋身師在ig貼出相片，男顧客疑為出軌行為「補鑊」，於胸前紋上一大段文字向太太認錯道歉，沒料到卻串錯字，惹來網民恥笑。（ig「sickcat_13」截圖）

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據外媒報道，紋身師「sickcat_13」於上周四（本月3日）前於Instagram分享作品相片，留言稱「沒有甚麼比紋些好文字更好來開始新一年」。原來相中客人托利斯（Jose L. Torres）出軌後被太太發現，故決定於身上紋上永遠的「道歉啟示」，希望藉此獲得太太原諒。

這個全文字的紋身面積很大，佔據了整個胸口至肚皮位置。托利斯於啟示中承認在婚姻中為妻子帶來痛苦，故於2019年1月2日自願刻上紋身，以重新贏得對方的信任。他又自稱是不誠實及不尊重別人的騙子、背叛者、操縱者及妓女的情人，坦承自己所犯的一切錯誤。

有眼利網民便發現紋身上的「Deceiver」及不尊重的「disrespectful」均串錯，前者寫成「Deciever」，後者則少了一個「f」變成「disrespectul」，認錯變成一錯再錯。（ig「sickcat_13」相片）

承認錯誤本是道歉的最基本，本應是誠意象，但若無做足準備功夫，可能會弄巧成拙。有眼利網民便發現紋身上的「Deceiver」及不尊重的「disrespectful」竟串錯字，前者寫成「Deciever」，後者則少了一個「f」變成「disrespectul」，令其誠意瞬間變成笑話，而兩個錯字烙印在其身上，引來不少網民大力恥笑，指其想法相當愚蠢，反問：「難道他的太太會希望在日後看到紋身時，會想起他的錯誤嗎？」

亦有網民質疑紋身師為何不提醒托利斯串錯字，紋身師回覆表英文並非其母語，故每次都會在紋身前向顧客確串字是否正確，他事前曾數次詢問對方是否肯定要紋上這段文字，托利斯亦確認意願，又指自己把婚姻「搞砸了」希望這個舉動能證明他會改變，詎料最終落得錯完再錯的悲劇局面。

（綜合）