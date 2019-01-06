藥丸咪亂扔！　加拿大鵝誤吞被違棄丸仔　失控倒公園草地險死

吃不完的藥丸不要隨處丟棄！一名路人上月底經過美國加州一個公園時，發現草地上散落了一大堆沒有包裝的藥物，而不遠處就有一隻加拿大鵝雙腳朝天、痛苦地倒躺在地上，懷疑是因為誤吞了過量的藥丸。當地濕地和野生動物保護中心人員趕到，原來中心早前亦曾救回另一隻顯示出服食過量藥物症狀的環嘴鷗，經搶救及護理後，該加拿大鵝已恢復健康並放回大自然。

一隻加拿大鵝雙腳朝天、痛苦地倒躺在地上，懷疑是因為誤吞了過量的藥丸。（Wetlands & Wildlife Care Center fb圖片）

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當地濕地與野生動物照顧中心（Wetlands & Wildlife Care Center）上月21日於其facebook專頁發帖，有熱心市民早前於加州杭亭頓海灘一個公園發現，過百顆藥丸散落在草地上，而附近就有一隻行動顯得非常痛苦的加拿大鵝，於是通報當地動物管理人員。相信當時不只有一隻加拿大鵝誤吞藥丸，惟其他鳥類大部分仍能自行飛走。

一隻加拿大鵝慘遭長箭刺穿頸部。（Wetlands & Wildlife Care Center fb圖片）

據報道，中心於17日接收了一隻環嘴鷗的翌日，就接獲有關該加拿大鵝的通報，牠們同樣顯示出服食過量藥物的症狀，如無法控制肌肉、頭部抽搐等，需透過靜脈注射排走體內藥物。初步調查發現，草地上的藥物包括心臟藥、抗憂鬱藥及安眠藥，但仍未知道亂丟藥物的始作俑者是誰，及其動機。

目前該加拿大鵝已順利恢復健康，並且被帶回公園，放回牠們原本生活的地方。不過同一公園一周後又發生另一慘劇，一隻加拿大鵝於29日慘遭長箭刺穿頸部，幸好未有做成嚴重傷害，現已恢復可自行進食。

（KTLA、NBC Los Angeles）