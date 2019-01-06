「你個牌點攞返嚟㗎？」 警車開咪鬧的士違泊黃格　獲網民大讚

香港人多車多，車輛違泊不時可見，警方亦針對問題作出不同行動打擊。有網民前日（4日）上載短片，稱於皇崗口岸巴士站看到有警車維持交通秩序，車上警員更開咪當眾指責在的士站外禁區違泊的的士：「你個牌點攞返嚟㗎？」短片一出網民紛紛讚好，直指「阿Sir鬧得好」，不用出手票控便可疏導交通。

有網民拍下前晚一輛警車於皇崗口岸巴士站維持交通秩序的過程，片中警車內的警員兩度開咪斥責違泊的士。（fb群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」片段截圖）

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有網民前日（4日）於facebook群組「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」貼出短片，指當晚約10時35分左右於俗稱皇巴站的落馬洲（新田） 公共運輸交匯處看到有警員於警車內開咪斥責違泊的士。

片中可見，一輛亮了警號燈的警車停於皇巴站馬路旁，但有的士在的士站車龍後方的黃格禁區內「偷雞」違泊排隊等客，車內警員見狀即開咪廣播要求違泊的士離開：「你哋的士牌點攞返嚟㗎？黃格仔你照擺嘅？你哋係咪冇牌㗎？咁樣突晒出嚟想點樣呀？畀埋條街你哋行好無呀？」

聽到阿Sir發火，排於龍尾的兩輛的士即時放棄等客，倒車離開，但仍有的士車尾「責界」，以為可以「逃過一劫」，不料警車直接駛到黃格內再開廣播斥責：「講你啊，兩架綠色！個牌點攞返嚟㗎？成個籮柚突咗出嚟！」

網民紛紛稱讚阿Sir「鬧得好」，直指其方法非常聰明，不用出手票控便可疏導交通。（fb群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」片段截圖）

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片段中警員毫不留情地責罵違泊的士，但有否實際行動，「出手」票控相關司機則不得而知。樓主其後留言補充，估計有人報警投訴的士違泊令巴士不能埋站，故警車到場維持秩序。警員先向的士司機稱：「你要搵食，人地唔使搭車返屋企嘅！你唔要面我就做嘢！」然後便發生「阿Sir鬧人」事件。

不少網民看過片段後，紛紛稱讚阿Sir「鬧得好」，直指其方法非常聰明，「唔係一嚟就抄，教育咗先，唔聽先罰」、「真心讚，好過行埋去抄佢，更加有效率」。亦有網民笑言，聽到片中阿Sir的語氣，認為「阿Sir明顯地吞左好多粗口無講，如果講得的話就真係完美」，又提議警員可直接說出重點，「我就會再加句：係咪唔見肉乾唔流眼淚？」。