港女考8次車牌均「肥佬」　見行人衝出只懂尖叫　遭考官終止考試

要成功考車牌有時除了技術，可能都要一些運氣，但如果考生考8次都「肥佬」，相信絕對是其個人技術出了問題。有女網民日前在facebook自爆，第8次考自動波私家車車牌合併試不合格，過往戰績包括筆試不合格，「衰超速、冇打燈、睇鏡就cut線（切線）同埋轉彎撞咗上壆等等」，最近的一次更因有行人衝出馬路，令她「個腦一篇空白唔識比反應係到尖叫」，被考牌主任基於公眾安全終止考試，要調位讓考官載她回考場。 不過，該名女網民竟仍想再接再厲，詢問「好唔好認真考埋下一次佢」，令不少網民即時勸阻，直言「你唔適合揸車，講完」、「真係當我求下你，呢世都唔好再揸車」。

該名女網民指被考牌主任終止考試，要調位讓考牌主任載她回考場。（資料圖片）

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該網民投稿fb專頁「CUHK Secrets」，表示第8次考車牌自動波私家車合併試不合格，「個人勁灰」。她指，第一次因為「考天才波肥咗筆試」，之後路試曾經因超速、沒有打燈或望鏡就切線，以及轉彎撞上石壆等等的原因，而一直未能取得車牌。

該網民坦言「我都唔知點解會咁」，連教車師傅也叫她找第二個師傅教，「覺得自己好似比個天針對咁」。今次（即第8次考車）之所以會不合格，事源是她在斜路起步時，她忘記先踩油再鬆手掣，在沒有踩油的情況下，「鬆咗手掣之後畀考官踩停」。

該網民投稿fb專頁「CUHK Secrets」，表示第8次考車牌自動波私家車合併試「肥佬」。（「CUHK Secrets」fb圖片）

其後，她駛到一個燈位時看到黃燈，於是打算加速過了它，「結果去到時變咗紅燈，但衝咗出去又畀考官喺黃格踩停」。她經過兩次被踩停，她已心知不妙，不料最後正常行駛時有個行人衝出馬路，「果下好突然嚇到我個腦一篇空白唔識畀反應，喺到尖叫，最後又畀考官踩停」，最終令考官要求她駛到路旁，表示基於公眾安全的考慮，要終止她的駕駛考試，並由考官載她回考場。

樓主說，回到考場時，「場務員、保安同埋其他考生、師傅見到我同考牌官調轉咗坐，個個都呆晒嚟手指指笑我咁」，最後她詢問網民「點算好，我好唔好認真考埋下一次」，又說害怕明天見到男朋友時被問及考車結果，不知如何解釋。

帖文在網上引來熱論，大批網民紛紛叫「央求」樓主不要再開車了，「揸車唔多唔少都要靠智商同天份，可惜你兩樣都無」、「樓主妳放棄考車牌，為眾生也好，為妳自己同心愛的人也好，可以普渡眾生架」、「有時拯救世界不必好似超人，蜘蛛俠，美國隊長咁，世上小一個馬路炸彈已經係功德完滿」、「搭返巴士喇」，甚至有人認為應該禁止其再考車牌。另外，不少人亦十分同情考牌官，直言「考官真係世界上最危險的工作」。