美小島聘情侶經營燈塔旅館　年薪百萬港元　筍工請人有咩條件？

工作的同時可在人煙罕至、環境宜人的小島上度假，而且年薪更高達13萬美元（約101萬港元）、包住宿，如此「筍工」何處有？美國加州聖帕布羅灣一個小島上的燈塔旅館正招募一對夫婦或情侶負責營運，他們要為旅館內5間客房的客人提供膳食及打掃等。不過除了島上沒有WiFi、電視等現代化設施外，獲聘者更要有海岸警衛隊商船營運商的執照，以作駕船接送住客來往小島。

島上的燈塔於1874年開始運作，後來改建為一間有5個房間的小型旅館。（East Brother Light Station fb圖片）

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這小島位於加州聖帕布羅灣「列治文-聖拉斐爾大橋」以北，島上的燈塔「東方兄弟燈塔」（East Brother Light Station）於1874年開始運作，後來改建為一間有5個房間的小型旅館。現正招聘一對夫婦或情侶接替現時負責營運的管理員米克（Jillian Meeker）和羅杰斯（Che Rodgers），獲聘者將要負責接待旅館的住客，包括提供住客的早午晚餐、整理房間，以及駕船接送住客來往小島等。

旅館現時每周營業4天，並會舉辦一些特別活動。招聘表明申請人其中一人必須擁有海岸警衛隊商船營運商的執照，而出色的烹飪技巧也是一項重要的要求。新的管理員將由4月開始入職，入職前會有2個星期的訓練。

現職的管理員米克和羅杰斯早前接受訪問，表示非常享受在島上的生活和工作。（nbc影片截圖）

這份工的薪酬相當優厚，管理員會以分紅方式獲得薪酬，如果獲聘情侶努力營銷，並有效地營運旅館，他們有機會可獲得更多收入，而根據過去幾年的經驗，管理員薪酬優厚，年薪高達13萬美元（約101萬港元）。組織預計將會有10多名合資格的申請人爭奪這份工作。

現職的管理員米克和羅杰斯早前接受訪問，表示非常享受在島上的生活和工作，即使那裡沒有WiFi或電視，但從不曾覺得無聊，「在我們來到這裡之前，我們都感到有些緊張，但幸好沒有很大的障礙，無聊根本不是問題」。他們又指，管理員一般會做兩年。

（NBC、WXII12）