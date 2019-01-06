【超難忘】意男子與全機乘客夾計　高空上驚喜求婚成功抱得美人歸

對於空中服務員而言，飛行彷彿成為了生活一部分，阿聯酋航空最近上載一段片段，記錄了一名意大利男子為任職空姐的女友準備的驚喜求婚過程。男子特意購買女友當值航班的機票，瞞着她與機組人員及全機乘客串通，準備好所有道具，在3萬呎高空向女友求婚，成功抱得美人歸。

意大利男子斯特凡諾（Stefano）為了向任職空姐的女友維多利亞（Vittoria）求婚，與經濟艙的乘客及機組人員「夾計」，制造驚喜。（阿聯酋航空片段截圖）

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意大利男子斯特凡諾（Stefano）為了向任職空姐的女友維多利亞（Vittoria）求婚，預先打聽了女友將要當值的航班，並預先訂好大堆道具，包括求婚必備的鑽戒、紅玫瑰、汽球、印有其樣子的卡片及寫滿不同語言的「答應」字牌。

求婚當日，斯特凡諾瞞着女友登上從羅馬到迪拜的航班，由於女友需負責服務商務艙，斯特凡諾便與經濟艙的乘客及機組人員「夾計」，佈置好機艙環境及派發道具。當維多利亞掀開布簾，從商務艙走進經濟艙時，數名乘客便為她送上玫瑰花。面對乘客突如其來的舉動，維多利亞表現相當驚訝，一時未能反應過來，後來她看到所有乘客均手持印了斯特凡諾樣子的卡片，亦有人舉起手機拍片，才驚覺一切都是男友準備的驚喜，即時喜極而泣。

驚喜過程續格睇：

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維多利亞答應，斯特凡諾再將戒指套上女友的無名指上，求婚便於一片掌聲及祝福下完結。（阿聯酋航空片段截圖）

維多利亞行經機艙走廊，接過兩旁乘客送上的玫瑰，在同事的帶領下轉入機艙廚房後，便看到男友正等待她。兩人先深情擁抱，之後斯特凡諾單膝下跪求婚，只見維多利亞亦不斷點頭答應，斯特凡諾再將戒指套上女友的無名指上，求婚便於一片掌聲及祝福下完結。經過一班航班的時間，兩人的關係從情侶轉變成甜蜜的準夫婦。

阿聯酋航空官方Instagram及YouTube事後上載了求婚過程的片段，獲大批網民讚好，有人留言稱讚求婚過程非常感動，「這是一種奇妙的求婚方式」、「我不能停止哭泣」；而片中女主角，已榮升準新娘的維多利亞亦留言感謝公司及一眾網民：「感謝大家與我分享生命中最精彩的一天。」

（綜合）