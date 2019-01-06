山西男穿「以暴制暴」字樣上衣　遭車站警截停竟發現係通緝犯

在逃的疑犯大多數都會行事低調，以免招惹警方。不過山西一名因砍人而被通緝的逃犯卻保持一貫我行我素的風格，身穿寫有「以暴制暴」字樣的上衣外出，結果連帶其朋友共犯一併於火車站惹起警方關注，終將2人繩之於法。男子其後更稱「以暴制暴」字樣的服裝符合自己的個性，惟沒想到因而被警方抓個正着。

山西一名因砍人而被通緝的逃犯身穿寫有「以暴制暴」字樣的上衣外出，結果連帶其朋友共犯一併於火車站惹起警方關注，終將2人繩之於法。（河北廣播電視台圖片）

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該名逃犯姓洪，山西人，19歲的他平日喜歡抱打不平，而且崇尚暴力，去年6月跟一名姓王友人與向來不合的張某發生爭執，洪及王隨後持刀砍傷張後逃跑，於是被警方以涉嫌尋覓滋事在網上通緝，但一直未有落網。

上月26日晚上8時許，一名民警於石家莊火車站巡邏時，看到兩名年輕人正在抽煙，而其中一人身穿前後印有「以暴制暴」字樣的上衣，而脖子上又有一大片火焰型紋身，於是起了疑心。翻查紀錄，民警發現對方原來是一直在逃的姓洪通緝犯，而其身旁的亦正正是姓王的另一名通緝犯，於是上前調查並拘捕兩人。

山西一名因砍人而被通緝的逃犯身穿寫有「以暴制暴」字樣的上衣外出，結果連帶其朋友共犯一併於火車站惹起警方關注，終將2人繩之於法。（新京報片段截圖）

據了解，洪供稱認為寫有「以暴制暴」字樣的服裝符合自己個性，但沒想到因此會被警方抓個正着。

不少網民都恥笑該疑犯就像向全世界公告「此地無銀三百兩」，亦有網民想起早前廣西有另一宗新聞，指一名偷電動車電池的盜竊犯被捕時，身上穿着心口印有「逍遙法外」4個大字的黑色衛衣，該犯人更供稱衣服是自己的「護身符」，而且感覺特別威風，以為公安抓不到他。

（河北廣播電視台）