愛兒花生鯁喉　母捉緊雙腿倒掛揹急送院　結局是.....

父母看到小孩子噎到很難受，總會希望盡快取出口內異物，廣西玉林市一名媽媽見到6歲愛兒吃花生時「鯁親」，當場窒息昏迷，嚇得立即抱他到醫院，在乘搭電梯時更爭分奪秒，除了頭下腳下「倒掛」來背著，還不時跳動及把兒子左右揈，足見憂心如焚；可惜的是，男童被送抵醫院搶救後證實不治！

事發在上周四（3日）傍晚，玉林容縣城區的一名6歲男童吃花生時，花生卡在氣管，他當場缺氧窒息，嘴唇迅速發紫，失去意識，其母趕緊把兒子揹起送院。閉路電視拍到，母親抓著兒子腳踝「倒掛」地揹著，在乘搭電梯大概46秒的過程中，她不停地想方設法盼愛兒吐出花生，包括揹著跳動、左右揈、抱起拍背，只是已陷入昏迷的男童即使被舞高弄低，仍然是全身軟癱，毫無反應。

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口唇發紫 瞳孔放大

當電梯門再度打開，母親立即把兒子擱在肩上，急步跑到距離寓所約數分鐘路程的容縣人民醫院，無奈趕抵時男童瞳孔已經放大，口唇發紫，失去生命跡象，搶救後宣告不治。網民看到片段後均表示「心疼母子倆」、「有孩子的人看不了這個，太心疼」、「這個媽媽當時是多麼無助，難過」、「一看這媽媽就是急得懵了！唉」；另方面也有留言指出「學會海姆立克（亦稱哈姆立克）急救法，孩子噎食抓住6分鐘救援黃金時間，關鍵時刻用得上」、「家長要是平時有看急救科普，也許當時就不會這樣倒掛孩子，孩子也許也不會無力回天」。

有醫生表示，幼兒噎到通常是東西卡在食道與氣管的分道處，可以嘗試透過空氣的衝力把異物噴出來，因此，當發現寶寶噎到時，應該先鼓勵用力咳嗽把異物吐出來，若咳不出，父母可反覆擠壓孩子的腹部，協助孩子將異物吐出，而針對不同年齡幼兒，腹部擠壓的方式可分成一歲以下的擊背法，以及一歲以上的哈姆立克法。

一歲以上的「哈姆立克法」：如果小朋友還有力氣站著，大人從背後環抱住孩子，一手握拳拇指對準孩子的肚臍與心窩中點，另一手包覆住拳頭握緊，兩手一起向上向內的連續擠壓5下；如果孩子沒辦法站立，讓其仰臥躺平，大人跨坐在孩子的雙腿上，將兩手掌堆疊、一手將五指扣住，於肚臍和心窩的中點處快速向下向前推5下，直到異物吐出。