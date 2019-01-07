「她要堅持我不堅持」　父拒再借錢治血癌女兒　母反對遭暴打

內地一對夫婦去年12月28日在河北廊坊三河市一家醫院病房中爆發衝突，原來妻子想繼續借錢治療患白血病的6歲女兒，然而丈夫不同意，更一度拳腳相向，大叫「不看了，沒錢了，我跟你說！沒錢了，我不可能為了她，我下輩子過上欠錢的日子」。

女孩的媽媽說，女兒患有白血病，為了籌集醫藥費，夫婦倆已花了70至80萬元人民幣（約79至91萬港元），欠債40萬元人民幣（約45萬港元），可惜第一次骨髓移植失敗，「需要做二次移植，孩子爸爸不想再給孩子看了，要把孩子帶回家，因為醫生說要買標靶藥，然後我就說打電話借錢，他就不讓我打，然後就吵得很兇」。

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主診醫生表示，女童患的是一個難治性的急性髓性白血病，很多化療都不起作用，雖沒有到危及生命的地步，但肯定是復發狀態，如果控制不住會越來越嚴重，危及生命；他透露，有一些藥可達百分之三十多的治療效果，「但是特別貴，正版要好幾萬塊一瓶，她媽媽也是不願意放棄，恨不得併了自己的命也得挽救女兒」。

女童的父親說，本身還要考慮兒子和家庭未來的生活，「現在後面花的錢都是借的，都是我用了貸款，現在我是真沒辦法了，真沒錢，搞到我現在一點信心都沒有了，如果說後期她想給孩子治療的話，那我不管了，我現在沒工作了，我之前是做銷售的，她要堅持我不堅持」。

藥價昂貴，對許多病患是巨大的經濟負擔。早前電影《我不是藥神》大賣，內容就是改編自男子陸勇的真人真事，他因為患有慢粒性白血病，要服食進口抗癌藥「格列衞」，然而藥物太貴，服食兩年後負擔太大，於是從印度買來仿製藥，並且向其他病人推介的經歷；電影不但反映了內地看病貴看病難，還探討抗癌藥納入醫保、國外創新藥引進等問題。