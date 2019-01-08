娶變性王后「泰國Angelababy」　土豪鮑哥：所有器官都和女人一樣

泰國許多變性人都接受過整容手術，美艷的外表令人羨慕，但在愛情路上仍不時備受歧視，泰國一名變性選美皇后卻幸運地找到一個對自己寵愛有加的丈夫，過着幸福美滿的生活。

Nitsa Katrahong 22歲還是大學生時奪得Miss Tiffany’s Universe 2014選美比賽后冠。（影片截圖）

卡泰拉洪（Nitsa Katrahong）22歲時奪得Miss Tiffany’s Universe 2014選美比賽后冠，由於五官精緻而被稱為「泰國Angelababy」，在不久前她嫁給了內地土豪鮑哥，兩人住在豪宅區，十指緊扣地接受馬來西亞《中國報》訪問。

鮑哥笑說自己把年輕9歲的卡泰拉洪「當女兒養」，知道她喜歡收集洋娃娃，即使每個動輒要價500港元，還是毫不「手軟」地買給她，還訂製了幾個大櫃子來擺放。由於卡泰拉洪在大學修讀服裝設計，洋娃娃的衣飾都是由她一手縫製，還經常替自己和朋友做衣服，間中賺點外快。

冷戰也不會超過2日

鮑哥表示，會儘量遷就嬌妻，因此兩人很少吵架，即使冷戰也不會超過2日。

對於外界最感好奇的房事，鮑哥說，妻子全身上下的器官與一般女人無異。有傳變性人「因為荷爾蒙失調容易早死」，鮑哥指出，變性人只要2年打一次雌激素，要活到60、80歲絕對不是問題。

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