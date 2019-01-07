國三達職業水平！台青年花500條氣球製「麒麟」　引逾5萬網民朝聖

誰說扭氣球是小朋友玩意？識玩都可以玩得出神入化，甚至晉身國際比賽。日前一名台灣國三（即香港中三）男學生在facebook分享自己的氣球作品「麒麟」，他表示該作品耗時20小時、花了500條氣球完成，是他有史以來做過最久及最大型的作品，而且更即將參加國際比賽。結果上載不足1日，已有超過5.3萬名網民讚好支持，驚訝他年紀小小已達職業級水平。

一名台灣國三男學生花20小時及500條氣球手製「麒麟」，更準備參加國際比賽。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該名洪姓國三男學生昨日在facebook群組「爆廢公社」發文，透露這「藍色麒麟」以500條氣球完成，120厘米高、200厘米闊，是他有史以來最花時間製作的作品，足足耗時20小時完成，將參加著名氣球公司「Qualatex Color Quest」比賽。

從他上載的照片中，「麒麟」體型巨大，高度超過一道門的一半，全身由湖水藍色氣球組成，其牙齒則為白色氣球，「麒麟」的關節、舌頭到爪子，每個部分都非常逼真，不但能抓緊地下，其身上的鬚和毛髮竟能展現出蓬鬆飄逸感，相當厲害。

洪同學不時在網上分享作品。（fb專頁「洪呆呆氣球工坊」圖片）

洪同學的神乎其技令照片上載不足1日，已吸引超過5.3萬名網民讚好，超過3700人留言，不少人坦言佩服得五體投地，又形容他年紀小小，技術已達職業級水準，「可以直接開業了！厲害」，認為如果他今次在比賽中輸掉，「我會懷疑評審根本被收買造假或是已經有內定」。

其實洪同學在國一時曾接受報道，當時其母親透露兒子小三開始扭氣球，2年後便開始參加比賽，其後成立fb專頁「洪呆呆氣球工坊」，不時分享作品。

（fb群組「爆廢公社」）