「我們約好一起跳舞」　美新娘牽腦癌父手　與輪椅起舞感動網民

相信不少女兒都希望能牽着的父親手，步入禮堂開展人生新一頁。不過美國一名跳舞教師瑪麗伯恩（Mary Bourne Butts）卻一直擔心，自己患腦癌的父親占姆（Jim Roberts）是否能撐到婚禮當天，兌現一早說好的承諾：在婚禮上播從小聽到大的歌，跳從小一起跳到大的舞。結果婚禮當天，雖然爸爸已經坐在輪椅無法行動自如，但女兒仍決定拉起對方的手，在舞池上起舞。兩人溫馨感人的短片感動萬千網民，令不少人直呼：「哭足3分鐘」。

瑪麗伯恩在行禮後，於酒會上推着坐在輪椅上的爸爸占姆到舞池，在175位賓客前起舞。（Blue Room Photography fb片段截圖）

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瑪麗伯恩上月29日於美國阿拉巴馬州普安克利爾（Point Clear）舉行婚禮，按傳統，瑪麗伯恩會與爸爸於舞池上領舞，不過占姆在2017年5月被確診患有膠質母細胞瘤（glioblastoma），是無法治療的一種腦癌，到今年12月中，占姆更被送入善終設施照顧，令瑪麗伯恩一直擔心，爸爸能否看見自己披上嫁衣。

幸好皇天不負有心人，婚禮當天，瑪麗伯恩在行禮後，於酒會上推着坐在輪椅上的占姆到舞池，並拉起他的手，在175位賓客前起舞。

瑪麗伯恩與爸爸從小就喜歡邊聽Lee Ann Womack的歌曲《I hope you dance》邊跳舞。（Blue Room Photography fb片段截圖）

「I hope you dance……（願你起舞......）」美國歌手Lee Ann Womack的歌曲緩緩響起，原來這首歌是瑪麗伯恩與爸爸從小就喜歡邊聽邊跳舞的歌曲。瑪麗伯恩指，「我們很久以前已約好在婚禮用這首歌，雖然不肯定爸爸當天是否仍有感知，但我只知道我們一定會跳到的。」

長3分半鐘的短片於上周四（3日）被上載至Facebook後隨即瘋傳，至今已被播放22.9萬次，獲逾1700個讚好及逾2000次分享。只見女兒一時拉起爸爸的手優雅地轉圈、一時推着爸爸的輪椅歡快地繞場，令在旁的賓客感動萬分，爸爸亦不感流下男兒淚。兩人的舞在一個甜蜜的擁抱之中完結，女兒亦親了親爸爸，場面非常溫馨。

女兒直言，她事前無法預計婚禮當日爸爸的身體狀況會變得如何，但一跳起舞時，兩人就如用「後天本能」一樣，輕鬆自如地動起來，她亦指聽到爸爸最後跟她說「我很愛你」，而這舞對他而言意義重大。瑪麗伯恩的媽媽翠絲（Tracy Roberts）亦指一家人在爸爸病倒後經歷了很多困難，兩人能如願共舞亦是「夢想成真」，「很高興大家都為當中的愛而感動」。

短片感動許多網民，有人直言「沒有東西比這支舞給我感覺最苦但卻最甜」、「有如此的爸爸或女兒實在很幸運」，又祝福瑪麗伯恩及她的家人生活美滿。

（Fox News）