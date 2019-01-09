膠紙封奶嘴　零下氣溫病房冇暖氣　俄早產B痛苦搖頭掙扎　

俄羅斯印古什共和國（Ingushetia）納茲蘭（Nazran）一間婦產中心發生懷疑虐兒事件，在當地氣溫低至攝氏零下7度的情況下，一名12個星期大的男嬰被放在沒有暖氣的病房內；更令人憤怒的是，男嬰被塞奶嘴再以膠紙封住，幸好一名母親經過病房發現，她拍片放上網令事件曝光，警方已接手調查。

男嬰被人用毛毯緊緊裹住，無法動彈，口裏塞着奶嘴，上面貼了膠紙。（影片截圖）

片段顯示，男嬰口裏塞着奶嘴，上面貼了膠紙令他無法把奶嘴吐出，手腳又被人用毛毯緊緊裹住，動彈不得；男嬰皺着眉，不斷痛苦地搖頭掙扎，無法張嘴發出哭喊聲。

拍下片段的是一名母親，她警告「容易不安的人切勿觀看片段」，並謂「男嬰在一間沒有暖氣的寒冷病房，他的媽媽不在，儘管他的肺有問題，奶嘴仍被人用膠紙貼住。」

院方否認有醫護人員虐兒

事件惹起眾怒，數以百計網民留言批評醫院，「可憐的孩子剛出生就被人殘酷對待」、「我生孩子時也是住這間醫院，非常差勁」。

院方否認有醫護人員虐兒，強調會展開內部保安調查，院長烏古基耶娃（Khadi Ugurchieva）更反過來質疑拍片者：「護士離開病房只有3至5分鐘，事件就在這段短時間內發生及被拍下。這段影片雖然沒有損害男嬰的健康，卻造成精神傷害，傷害婦產中心的員工和病人。」

警方已展開調查，希望找出虐待男嬰的人，以及為何未有人及時發現。有護士透露，男嬰在9月早產出世，肺部有問題，她的媽媽幾乎全天候守在他身邊，但事發前她趕回家照顧另一名年幼的孩子。

（每日郵報）