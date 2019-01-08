廁所唔夠位放馬桶　砌圖式解決　裝修界：成功嘅師傅係冇土地問題

土地問題在港從來都「重中之重」，位置所限，不少家居唯有靠裝修偷位讓空間更見使。facebook專頁「裝修妹」近日上載一張廁所奇則圖，只見裝修工人為安放馬桶，把廁所門「度身訂造」，砌圖式將馬桶凸出部分完美嵌入，帖文讚這證明「一個成功嘅師傳眼裏面係無土地問題」，因「物件係死嘅人係生嘅」。網民看完帖文紛紛大讚裝修師傅是高手，「度身訂造的佼佼者！」

facebook專頁「裝修妹」近日上載一張廁所奇則圖，笑言，「一個成功嘅師傳眼裏面係無土地問題呢個問題」。（fb「裝修妹」截圖）

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「裝修妹」昨日（7日）分享一張創意廁所裝修照片，只見馬桶一部分已超出牆壁範圍，需向門口借位，因而把廁所門被削得剛好，以便開關暢順。帖文笑言，「一個成功嘅師傳眼裏面係無土地問題呢個問題」，又標籤「物件係死嘅人係生嘅」、「高手在民間」。

眾多廁所奇則例子：

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「裝修妹」專頁管理員回覆《香港01》查詢笑言，這是一張網上圖片，「香港咁做畀人鬧死呀」，但她指本港的裝修師傅亦有技巧應對土地問題，如用地台、閣樓，讓空間擴大一點，又會使用很多「變型家私」就位等。

「廁所奇則」引起網上熱議，有網民大讚裝修師傅「堅掂」，「呢啲先係度身訂造嘅佼佼者」、「香港需要佢」，但遺憾是有欠美觀，但另有人認為師傅很有心機，而且「想到做到」，是一種藝術。