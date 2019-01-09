朋友請吃包子　打開驚見5粒巨型雞子　台男：吃完會否看到佛祖

竟然有這種吃法？日前有台灣網民被邀到朋友家吃飯，結果對方端出「兩樣東西」，分別是包子和「三杯雞佛」，沒料到打開包子內裏藏了5顆巨大雞子（雞睪丸），令他大吃一驚。他指因為朋友家中在煉雞精，所以才有這麼多的雞子。許多喜歡吃雞子的網民留言盛讚很好吃，亦有網民笑言應該會很補，「這個太猛了」。

他打開包子看見內餡塞滿了巨型雞子。（facebook群組「爆廢公社」圖片）

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該名台網民於同周日（6日）在facebook群組「爆廢公社」上傳照片分享，從相中可見，一大盤拌炒的三杯雞佛盛載滿滿的湯汁，內裏有雞子、雞卵和九層塔；另外，揭開大包子可見內餡塞滿巨型雞子，看似非常入味。

樓主表示光看都令人食指大動，非常好吃，形容吃下去「爆到滿口」，味道超級濃，差點吐出來，更誇張地指「吃完會不會看到佛祖！」。他解釋，因為朋友家在煉雞精，要用大量的雞，所以才有這麼多的雞子。「這只是一天的份！冰箱還有一堆，我吃完會不會看到佛祖？我吃到都會怕。」，他又展示未經烹調的雞子，指因為朋友吃不完才叫他來「消滅」。從另一照片可見，相中兩大顆巨型雞子合起來如手掌般大，十分誇張。

樓主表示朋友家在煉雞精，所以包子也特別不一樣。（facebook群組「爆廢公社」截圖）

帖文吸引逾萬人讚好，不少網民覺得超驚嚇，「超狂包子」、「超噁」、「覺得好可怕」；亦有大批雞子愛好者留言表示想吃，「我可以幫忙吃喔」、「你朋友缺朋友嗎」、「看起來好好吃」；有人笑言吃完絕對會很補，「滿滿的膠原蛋白！」

（facebook群組「爆廢公社」）