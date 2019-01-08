天氣冷，最慘莫如熱水涼沖一半突然沒熱水！台灣有女網民抱怨，稱姊姊結婚10多年，卻長年在公婆家被當外人，不單沒有家中鑰匙，不能在家吃飯，最過分是「澡洗一半都被關熱水器洗冷水澡」，原因竟是奶奶認過她洗澡超過10分鐘就是在玩水。女網民替姊姊抱不平，狠批這是「妖魔鬼怪的一家人！」

樓主姊姊在洗澡至一半時，被關掉熱水器，被迫洗冷水澡。（fb「爆怨公社」圖片）

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網民在facebook群組「爆怨公社」發文表示，姊姊出嫁10多年，「不是好吃懶做、也不是虐待公婆、也沒有做錯了什麼事情」，還努力工作賺錢，把小孩顧好，每個月定期給公婆生活費，也不曾要求他們幫忙過什麼，惟多年來姊姊不但沒有家裏鑰匙、被婆婆到處說壞話、甚至不曾吃過家裏一頓飯、被男方家裏當外人、東西放雪櫃就被丟掉。



「因為要上班、要打工、要接送小孩，忙到沒空回家當好媳婦煮三餐給公婆吃」，樓主稱姊姊或許也做得不夠好，但也認為不可能因而獲此非人待遇，「比較沒交集、比較不懂討好，不懂得巴結長輩說什麼好聽話，是她的個性，但是也不至於礙到誰其實」。

抱怨文全文：

她更指最過分的是，就算天冷姊姊洗澡至一半時也會被關掉熱水器，被迫沖冷水涼，其奶奶理由卻是「洗澡超過10分鐘，就叫做玩水」，認為太浪費就直接把熱水爐關掉，姊姊忍受不了吵一次才願意給熱水，但情況持續不到幾天就會恢復。她不禁抱怨，「我姐也是我家的孩子，也是我的家人欸……憑什麼這麼對待她？」因看不下去無法忍受，故發文抱怨一下。

帖文引起網上熱議，不少網民替樓主姊姊抱不平，「嫁過去當傭人」、「還是搬出去住吧」，又指這種天氣洗澡到一半被關掉熱水，「這要鬧革命了好嗎？」亦有人質疑姐夫為何沒出面說話，「豬隊友在哪裏」、「姐夫也太沒用了吧」、「這老公有夠爛的！十年讓老婆這樣委屈」。