浙男裹棉被盜領ATM　被保安嚇到爬牆落跑 　網民：咁蠢咪學人做賊

「若要人不知，唔好太低B！」浙江一名男子打算利用假卡，到銀行提款機盜領，為了不被保安人員「點相」，他除了戴上口罩、頭盔，還蓋上棉被。不過，標奇立異的裝束令男子如掩耳盜鈴，警衛立刻以對講機警告對方，嚇得男子即轉身想開門逃跑，但慌忙間他不但弄掉棉被，而且找不到開門掣，連頭盔都撞甩，最終要爬通風槽逃走，警方正調查事件。不過犯人的搞笑逃走過程全被閉路電視拍下，被網民揶揄為「最蠢小偷」，笑他：「在拍笑片嗎？」

浙江一名男子打算到銀行提款機盜領，但被警衛嚇得不但弄掉了棉被，而且找不到開門掣，連頭盔都撞甩，最終要爬通風槽逃走。（網上片段截圖）

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該名男子上月31日闖入浙江麗水某銀行，他當時戴上口罩、頭盔，另外還蓋上棉被，在一部提款機前準備用假卡盜領。不過在閉路電視前，他的身影就如一座大山，在他操作近2分鐘後被監控中心發現，保安立以對講機警告對方，結果犯案男子頓時嚇了一跳，急急轉身想開門就跑。

笨賊行徑逐格睇：

+ 8 + 7 + 6

浙江一名男子打算到銀行提款機盜領，但被警衛嚇得不但弄掉了棉被，而且找不到開門掣，連頭盔都撞甩，最終要爬通風槽逃走。（網上片段截圖）

不過他無法找到開門的機關，情急之下更弄掉棉被，露出粉紅色的頭盔，開不到門的他在撿起棉被時更疑似被絆倒，整個人向後跌時，撞甩頭盔露出頭部。男子趕緊套回頭盔，最終決定爬上通風口逃走，但卻遺下一張用作盜刷的複製卡在現場。

當地警方已就此案展開調查。而該笨賊的行徑亦全被閉路電視拍下，笑翻許多網民，大呼「這麼蠢就不要學人做賊了」、「有賊心，沒賊膽啊」、「是來搞笑的嗎」、「第一次做壞事吧？真不專業」，認為他被捕落網只是時間的問題。

（中新網、看看新聞）