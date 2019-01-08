【帽事嘅】英富豪養3子20年　先驚覺自己不育　怒告前妻欺詐

英國一名富豪和前妻育有3名兒子，兩人離婚後，富豪仍支付贍養費和女方生活費，不料多年後富豪被診斷出罹患一種遺傳疾病，確認根本終身不育，DNA檢驗結果亦證實3名兒子均非他親生，令他崩潰。富豪憤而告上法庭，法院判前妻需向他賠償25萬英鎊（約250萬港元）的欺騙補償。

理查德前妻凱特在1987年結婚，生下3名兒子，想不到3名兒子都與理查德沒有血緣關係。（Richard Mason fb圖片）

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英國55歲男子理查德（Richard Mason），是格價網站「MoneySupermarket」的創辦人，身家豐厚，他與前妻凱特（Kate）1987年結婚，1995年誕下長子，4年後又生了一對雙胞胎兒子。兩人在2008年離婚，當時理查德向前妻支付400萬英鎊（約4000萬港元）贍養費，每個月亦會給對方生活費。

不過，2016年理查德被發現罹患「囊腫性纖維化」的遺傳疾病，理論上患者無法自然生育，理查德得知後震驚不已，即和3名兒子做DNA鑑定，結果顯示，現年23歲大兒子和19歲的雙胞胎兒子，都與他沒有血緣關係。

理查德和現任妻子愛瑪。（Richard Mason fb圖片）

理查德得知真相後悲痛欲絕，更想過自殺，他憤而提告，要求追回已支付的撫養費以及獲得賠償。凱特原本仍堅稱孩子是理查德的，後來才承認和巴克萊銀行的同事有過長達4年的不倫關係。凱特去年11月底同意賠償25萬英鎊（約250萬港元），但條件是不可以公布孩子生父的身分。

理查德坦言事件對他打擊極大，「我的生命感覺就像是被摧毀了」。3子中現有2名孩子拒與他聯絡，幸還有一個兒子仍傳短訊給他表示支持：「爸爸，正如我從一開始就解釋過的那樣，不管這一切，你永遠都是我的爸爸，我當然會與你保持聯繫，永遠不會改變，愛你」。理查德也表示，即使不是他們的親生父親，也非常想念兒子。

（每日郵報）