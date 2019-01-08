大媽「弘揚國粹」香港機場禁區踢毽　網民：下次打埋羽毛球

內地人喜歡跳廣場舞人所共知，除了廣場舞，其實踢毽都是他們的全民運動。有網民日前上載片段，可見3名中年男女在香港國際機場禁區內踢毽玩樂，該網民嘲諷「這飛機飛日本的，好好表現給日本人看，為國爭光」。不少網民批評他們在不適當的地方做不適當的事，不過亦有較包容的網民說，「至少比大聲嚷嚷還好了」。

兩名大媽和一名中年大叔，在機場禁區內圍成一個小圈踢毽。（「記錄中國」fb圖片）

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該網民在周日（6日）於facebook群組「記錄中國」上載影片，可見兩名大媽和一名中年大叔，在香港國際機場禁區內圍成一個小圈踢毽，他們的技術純熟，不論用腳側、後踭，他們都可以輕易把毽子踢回去。樓主表示，「現在大媽機場不跳廣場舞，改踢毽子了，這飛機飛日本的，好好表現給日本人看，為國爭光」。

他們雖然沒有發出很大的聲音，但毽子的「噠噠」聲不斷。片段在網民引來熱論，不少人相信他們是內地人，又批評他們「硬係要周圍搞搞震」、「機場又唔係運動場」、「下次打埋羽毛球」，不過亦有較包容的網民說「至少比大聲嚷嚷還好了」。

該網民於facebook群組上載影片，嘲諷踢毽者「這飛機飛日本的，好好表現給日本人看，為國爭光」。（「記錄中國」fb圖片）

機管局回應《香港01》查詢，表示未有就相關事宜收到投訴。根據《機場管理局附例》，任何人不得在機場範圍内對其他人造成妨擾或煩擾的行為，包括舉行任何妨礙機場的正當使用的活動。如發現任何人在機場範圍内進行任何未經許可的活動，機管局職員會上前勸止，以免妨礙或影響其他機場使用者，如有需要亦會尋求警方協助。