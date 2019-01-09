困Burger King廁所1小時　美國男獲賠終生免費任食遭反口嬲爆索償

被困充滿異味的廁所，相信對不少人而言都是陰影。美國一名男子去年於快餐店Burger King使用洗手間後，發現自己被反鎖後求救。男子被困1小時後「脫險」，店長曾向他承諾「一生免費」以作補償，不過店方約兩星期後反口，使男子憤而提告，索償超過9000美元（約70萬港元）。

美國一名男子被反鎖Burger King洗手間，事後獲賠一生免費飲食，不過店方事後反口。圖中非涉事餐廳。（資料圖片）

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50歲男子布勒（Curtis Brooner）居於俄勒岡州，他去年12月15日在當地一間Burger King內使用洗手間，完事後卻發現自己被反鎖，於是打電話給門外的餐廳職員求助。職員最初給他一支蚊拍，讓他嘗試卡開門鎖，但布勒失敗之餘還弄傷了自己的手。布勒被困逾1小時後，終於有鎖匠到場將門打開，他在被困期間聽到門外傳來職員及顧客笑聲。

布勒指事發時十分害怕，離開洗手間後職員給了他膠布及藥膏處理傷口，經理亦向他道歉，甚至承諾他之後不用付款，亦即可以一生免費享用Burger King食品。不過這個承諾只維持了13天，因為布勒於同月28日收到另一名地區經理通知，指不會繼續兌現承諾。

男子指自己被困期間，聽到門外傳來職員及客人的取笑聲。圖中非涉事洗手間。（GettyImages/視覺中國）

布勒對此感到十分憤怒，於是向Burger King索償。布勒被假設只有72歲壽命，人生還有約22年壽命，如果每星期都吃一份價值7.89美元（約62港元）的套餐，被推翻的承諾便價值9026美元，這亦是布勒的索償金額。

他的代表律師表示，由於假設中布勒每星期都會享用快餐，所以他們特意將預期壽命減少5年，「我覺得我們可以達成一個合理的方案，我的客人已經開出了條件，而且承諾就是承諾」。

（Time、CBS）