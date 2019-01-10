【創意無限】網傳Oreo又推奇怪口味　牛油爆谷變曲奇夾心嚇親網民

Oreo曲奇是不少人的至愛，不過Oreo近年推出多種新產品，部分更被指為「重口味」。近日有消息傳出，Oreo將在今年內推出牛油爆谷味Oreo，不過有人於試食後表示，新口味反而與菠蘿相似。網民對此似乎不太賣帳，大呼「不要再玩弄Oreo了！」。

網上傳來Oreo即將推出牛油爆谷口味的消息，發布消息的Instagram表示事情「古怪但是真的」」。（IG「 thejunkfoodaisle」截圖）

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專門介紹零食的Instagram帳戶「The Junk Food Aisle」近日表示，他們上月去了嘗試一款牛油爆谷味的Oreo曲奇，「雖然事情奇怪，但這是真的」。由於他們試味時並不知道曲奇的口味是什麼，舔了一下夾心之後，還以為曲奇是菠蘿口味。其後他們將整塊餅乾吃下，口味就變成了「大家最不喜愛的啫喱味，不過味道比較好一點」。

雖然不少人都喜歡吃爆谷，但要變成Oreo的一種味道，支持的網民卻不多。（GettyImages/視覺中國）

相關消息未有得到Oreo官方證實，但很快便有網民表明不喜歡新口味，「不要！不要再玩弄Oreo了！」、「這真的是我們在2019年需要的嗎？」、「這聽起來不太好」。不過亦有部分人表示有興趣，「兩樣食物我都有興趣，不過不太肯定合而為一會是什麼味道」。

Oreo並非第一次推出令人難以置信的口味，例如藍莓雪糕、香蕉船、西瓜、南瓜等等，而去年Oreo在內地更推出了辣味雞翼及芥辣口味的曲奇，引來不少討論。

（綜合）