墨爾本華人瘋搶奶粉爆衝突　超市被迫下架：顧客及員工安全最重要

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自從內地出現毒奶粉事件後，近年不少中國代購客紛紛湧到澳洲，令當地不時發生奶粉搶購潮。近日澳洲墨爾本一家沃爾沃斯（Woolworths）超市，再發生華人搶購奶粉事件，其間更有不少人被推撞倒地，場面一度混亂，令超市不得不將奶粉緊急下架。超市發言人表示，顧客及員工安全是公司首要考慮因素，不能接受任何推撞搶購情況。

墨爾本一超市日前爆發華人瘋搶奶粉，其間有人互相推撞跌倒，情況一度混亂。（9 News短片截圖）

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據當地電視台報道，涉事超市位於墨爾本東區華人聚集地博士山（Box Hill），在近日瘋傳的片段中，大批華人在當地一家沃爾沃斯內，爭先搶購在貨架上的奶粉，其間更發生推撞事件，有人被推倒在地上，場面相當混亂。該超市為制止繼續混亂，不得不將奶粉緊急下架。

超市發言人強調，「顧客及員工的安全是我們的首要考慮條件」，認為這搶購情況顯然不能接受，並承諾會密切監視奶粉貨量，「會確保有需要的顧客能買到」。

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外媒指，有一批專門從澳洲超市搶購配方奶粉的代購買家，他們的年收入逾10萬澳元（約56萬港元），而在澳洲一罐奶粉的售價約為30澳元（約170港元），但轉賣到中國售價可高達100澳元（約560港元）。

其實在去年10月，該超市的另一墨爾本分店亦發生一輪搶購潮，當時有網民拍到約有50名操普通話的人拿着一箱箱的配方奶粉，正排隊等着付款，結果短片引起大批網民熱議，更令沃爾沃斯關注事件，宣布10月底開始，限購奶粉數量將降至每人2罐。

（綜合）

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