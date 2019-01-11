台女煮「竹碳煎餃」被勸別進廚房　人妻紛紛貼「暗黑料理」照安慰

阿媽教落「要留住男人的心，必先留住男人個胃」，煮得一手好菜似乎是加分位。台灣一名女網民早前在廚房煎餃子，結果全部「碳化」，完全吃不下，當她其後再煮麻油雞時，又忘記加調味料，令爸爸不禁慨嘆她「嫁不出去了」。她在facebook群組發文抱怨，結果引來不少人妻留言，貼出同樣達災難級的煮食照，為她打氣道「你不孤單，我嫁了」。

照片可見，餃子皮半邊已呈黑色，都有一層厚厚的焦物，10隻餃子無一倖免，樣子猶如「菱角」。（fb「爆廢公社」圖片）

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台灣一名女網民在facebook群組「爆廢公社」發帖，指自從煎餃子後，其爸爸叫她別再進廚房。從她上載的照片可見，鍋中的餃子煎燶了，餃皮半邊已呈黑色，有一層厚厚的焦物，10隻餃子無一倖免，樣子猶如「菱角」。

樓主又透露，前幾天想煮麻油雞及菜給爸爸吃，結果麻油雞忘記加薑，也沒有麻油味，都只是米油的味道，然後青菜也忘了加鹽，令爸爸不禁感嘆「你嫁不出了」。

人妻網民紛紛曬出煮過的「暗黑料理」，包括化成「焦土」的雞脾、黑炭淹沒的肉塊等，安慰樓主「你不孤單」。（fb「爆廢公社」截圖）

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對於這道「暗黑料理」，網民都笑翻了，有人稱以為是炒菱角，亦有留言稱「第一眼錯覺還以為是香菇」、「是墨魚口味嗎？」又替樓主起菜名為「竹炭煎餃」。不少人則勸喻樓主遠離廚房，「為了爸爸的身體健康，別再煮了，做個孝順女」。

樓主發文抱怨，其爸爸看過她煮的菜後，不禁慨嘆她「嫁不出去了」。（fb「爆廢公社」截圖）

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不過有善良網民則留言鼓勵樓主，「多煮一點就行」，亦有人稱直接「找個會做飯或可接受外食的老公就好」。但更多人妻網民紛紛曬出煮過的「暗黑料理」，包括化成「焦土」的雞脾、黑炭淹沒的肉塊以及煎燶了的生煎包，安慰樓主「你不孤單」、「相信我，不會煮飯，我兩個女兒也長大了」、「我老公小孩還活得好好的」，抱怨帖文瞬間成為暗黑料理界集氣區。