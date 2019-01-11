約會豪點龍蝦餐酒　埋單AA制女方斥無風度　男生：我唔係甜心契爺

誰說約會一定要男生請客？早前有外國男大生與心儀女同學約會時，對方豪點龍蝦和一瓶酒，餐價達110歐元（約1000港元），他則只點17.5歐元（約160港元）的意粉和啤酒，故提出AA制付款。其後男生再約女生時被拒絕，女方更被罵他沒有紳士風度，男生即反駁：「我是學生，不是你的sugar daddy」，並憤而將事情公開，讓一眾民網評評理。

不少女士仍覺得男士付約會的費用仍是理所當然。（GettyImages）

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該名外國男學生周日（6日）於Reddit論壇上發帖，分享他一次很差的約會經驗。從他上傳的對話截圖中可見，他近日和女同學外出約會，2人到餐廳吃飯，女生點了龍蝦和一瓶價值80歐元（約723港元）的酒，合共110歐元（約1000港元），而他點了17.5歐元（約160港元）的卡邦尼意粉和啤酒，女生的餐價是他的6倍有多，故提議大家AA制付款。

男學生就透過短訊表示想再次約她時，沒料到被女方先大罵一頓。（Reddit論壇截圖）

約會結束後，男學生透過短訊再次約該女生，沒料到對方咄咄逼人地諷刺：「哇，經過上次你還想再約我出來嗎？」他一頭霧水地問：「我做了甚麼？」女方即指摘他沒請吃飯，男方則還擊指女生一味豪點食物，未考量男方是否負擔得起，怒罵：「我是學生，不是你的sugar daddy」。

雙方展開罵戰，惟女方繼續堅持，認為男方請吃飯是紳士的行為，更嗆他只是想和她上床才約會，指他是輸的一方。男生則笑着應對，「當然我想和你上床，但剛發現我可能連20歐元（約180港元）也沒有。」

樓主其後補充指，當他提出AA制時，女方表現非常驚訝，而他則認為自己尚未有獨立工作能力，所以沒有多餘錢請她。

帖文引起網民熱烈討論，有網民認為確有不少女孩子靠着約會得到免費午餐；有網民呻自己有同樣經歷，「她點了152美元的牛扒和酒，而我只點了15美元的豬扒，她覺得這是我責任要照顧她。」

（Reddit論壇）