日本真子公主婚禮再延期　傳因未來奶奶欠債　越級搵天皇講數惹禍

新年伊始，本應是家人團聚，合家歡樂的時候，日本皇室卻覺得很鬧心。 對於日本人來說最重要的「平成最後的跨年」，真子公主的未婚夫小室圭卻沒有回國，屬於他們倆的婚禮，也再一次延期了。

真子公主宣布訂婚，已是2017年的事（點圖放大）↓↓↓

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小室圭現在正在美國留學，假期從12月下旬開始到1月上旬，接近一個月的假期，他卻沒有回日本過年。關於婚期再次延期，皇室給出的理由是：現在正是天皇繼位，年號更替的時候，皇家太忙了，為了能充分做好準備，婚事還是延期的好。這個理由，看起來很正當，但是，這已經是真子公主婚期的第二次延期了。

上一次延期在去年2月，原本定在11月4日的婚期被延後到2020年，給出的理由和這次差不多：「認識到兩人還沒有做好充足的準備」。不過，雖然被延期，好歹有個明確日子可以期盼，而這次的延期，就頗有些「能拖多久就拖多久」的感覺。為什麼這麼說呢？看看皇室的態度就瞭然。

真子的父親 文仁親王，在近日的生日記者會上，第一次談到了婚禮延期的事。這位老父親表示「如果兩人現在還有結婚的意願，就應該有相應的行動。」他還說：「如果大多數人不同意這門婚事，不能為此感到開心的話，就無法舉行相應的儀式。」

真子的父親文仁親王（左）。（VCG）

真子的婚事之所以讓皇室這麼抗拒，主要是因為她的未來婆婆，小室圭的母親。第一次延期，導火索是去年年末，八卦界的FFF團《週刊文春》等雜誌相繼爆料小室家的債務問題。

小室的父親2002年自殺後，小室的母親佳代和一名生活困苦的設計師交往。後又與一名在外商上班的男友交往，接受對方400萬元（約28萬港元）以上的援助。小室母親稱這些錢是男士自願提供的，因而至今未還。我們不清楚這些八卦雜誌對事實是否有誇大，但這些文章也確實讓皇室顏面上有些過不去。

按法律規律，女性皇族下嫁平民，脫離皇族時會得到由政府一次性發放的一筆錢。有種今後你就不是皇族的人了，但你離開前給你一筆餞別費，你拿著這筆錢維持一定的生活水準吧的感覺。真子結婚後會獲得，1億5250萬日元（約1千萬港元）。到時真子會帶著這一大筆錢嫁入小室家，這不禁讓人腦補出一齣婆婆教唆兒子和公主結婚只為地位和金錢的八點檔電視劇劇情來。

八卦雜誌《週刊女性》中關於佳代欠債的爆料（日本通網提供）

醜聞爆出後，小室圭的態度也很微妙。先是急於撇清關係，說自己並不知情，但隨著媒體給出的「實錘」越來越多，他不情不願地承認了之前有所隱瞞。隨後，面對家中這些爛攤子，他也不去想辦法解決，不去想辦法如何挽回自己在皇室心中的形象，反而去了美國留學，選擇了逃避。

爆料後，他的母親不知收斂，反而向真子的父母秋筱宮文仁親王夫婦，提出了協助償還債務的請求（不是之前說不用還嗎？又打臉了），不料未能如願。隨後，她竟然嘗試越級與天皇夫婦對話，此舉徹底惹怒了日本皇室。日媒猜測，這就是真子婚期第二次延期的直接原因。

按我們國內的說法，這屬於婚前債務，更何況是婆婆欠下的錢啊，小室一家想要「騙婚拿錢」的心思未免太明顯……然而，從2017年折騰到了2019年，真子對於這樁婚事的態度越來越堅定了。

真子公主。（VCG）

宮內廳相關人士透露，對真子來說，小室是她第一個認真交往的對象，對其十分信任，現如今婚禮被強行延期兩年舉行，更有很多人不看好這樁婚事，面對諸多阻撓，真子的心不但沒有變涼，反而更堅定了要和小室結婚的決心。因此，真子的母親紀子非常生氣。婚禮的延期是真子母親紀子主導完成的。現在母女倆的關係可以說很僵硬。

相關人士稱，兩人在宮邸中哪怕碰著面，真子也是對母親的話什麼都聽不進去。進餐也不在同一張桌子上進行，真子把自己鎖在房間裡。據爆料稱，真子和母親爭執中說過這樣的話：總之就是想結婚，早點離開這個家。而且，2019年8月，公主將會前往美國繼續修博士學位，到時候和小室圭見面就更方便了。這又讓人腦補了一出皇室公主費盡心機逃離宮闈的奮鬥戲碼。對此，皇室倒是表示，公主啊，其實你不嫁給小室圭也可以離開皇室啊。

根據《皇室典範》，只要過了15歲，就可以自由離開皇室，而且一樣能夠得到1億5250萬日元的安置費。不過，前提是在皇室會議上得到准許。但是，這筆錢同樣來自國民稅金，引起民眾不滿和批判就在所難免了。

有傳真子公主一心只想盡快離開皇室。（VCG）

日本網友對於真子的婚事大多屬於「吃花生」狀態：

「希望能拍成電影。」

「你愛幹嘛就干嘛。秋筱宮家應該向憤怒的國民解釋清楚。」

「快醒醒吧。」

「快對小室圭的愛冷卻吧！解除婚約吧！」

但也有人支持公主追求真愛：

「不給安置費的話，我贊成結婚。和喜歡的人在一起，會幸福的吧。」

近日，有八卦雜誌稱，皇室將於今年2月24日解除真子和小室圭的婚約，真子的人生幸福終將如何？這個花生我們也要到時候再吃了。但是，就像日本網友說的那樣，無論迎來怎樣的結局，都希望真子公主能夠幸福。