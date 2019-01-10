贈100元助搭錯車學生趕赴試場　九巴熱心車長現身：幫人是份內事

學生趕赴考試卻搭錯車，肯定又徬徨又心急。日前有港媽在facebook群組「將軍澳」撰文，指兒子趕回位於將軍澳的學校參加考試時搭錯巴士，幸獲好心車長及乘客相助，兩人各贈100元，又協助截的士，終助其兒子成功趕及考試。港媽希望尋回2位熱心人士，親身向他們道謝。

熱心的魏車長謙稱幫人是份內事，而且自己也有2名孩子，明白考試遲到的影響。（九巴提供圖片）

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帖文瘋傳後，當中助人的九巴車長終於現身，他就是當天駕駛98S線的魏家輝，已在九巴工作20年，表示自己亦有2名孩子，明白考試遲到的影響，故將心比己設法幫助該位學生乘客，對於網民及同事讚賞，他謙稱：「幫忙這位小朋友是份內事。」

魏車長透過書面回覆《香港01》查詢，指前日（8日）早上7時許，他駕駛來回康城及美孚站的九巴98S線，當巴士駛到將軍澳隧道附近時，一名男中學生向他表示搭錯車，擔心回校考試會遲到。魏亦育有2名子女，很明白害怕考試遲到的心情，但因載着一車乘客，不可以馬上停車，只能提議男生在下一站的采頤花園落車再轉乘的士，更願意給男生100元作車費。車內另一名男乘客得知男生情況，亦與男生一同下車，協助男生趕往考試。

港媽在facebook撰文表示，兒子近日趕回將軍澳的學校考試，未料一時上錯巴士直出新蒲崗，好心車長及乘客見狀即表示借100元讓兒子搭的士回校。（fb群組「將軍澳」截圖）

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據港媽在網上發表的帖文，她指該名乘客見其兒子驚慌失措的樣子，主動稱采頤花園位置較難截的士，與其兒子一同在譽港灣下車，然後幫忙截的士，又教的士司機用最快路線送他回校，最後更借出100元讓兒子付車費。事件中的車長及乘客都非常熱心助人，港媽希望尋回2位熱心人，然後親口道謝。

魏車長則謙稱：「幫忙這位小朋友係份內事，今朝收到好多同事讚賞，又見網上好多like，我都好開心，亦有同家人分享喜悅。」九巴表示十分欣賞車長熱心助人的精神，亦很開心這位車長可以幫助到該學生，公司會予以表揚。九巴強調車長會繼續發揮專業精神，以客為本，提供優質服務。