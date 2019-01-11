接戰僅18秒　出腳踢中對手膝蓋　MMA選手意外「自己KO自己」

綜合格鬥（Mixed Martial Arts，MMA）選手京治（Jonathan King）日前在路易斯安那州（Louisiana）出戰威廉斯（Chris Williams），然而開賽僅18秒，他出腳攻威廉斯下盤，竟踢斷了右小腿骨，直接「自己把自己KO了」！

比賽片段見到，威廉斯率先出腳進攻，京治努力防守並用膝蓋擋開攻擊，戰至18秒，京治踢向威廉斯下盤，但就踢中威廉斯的膝蓋，導致自己的右小腿骨折斷，呈現恐怖的「L」型。

醫護人員馬上替京治進行急救，然後送他到醫院接受手術；有拳迷形容，這次是MMA有史以來最可怕的一次受傷。

京治右腿的脛骨（tibia）與腓骨（fibula）折斷。（Twitter圖片）

美國格鬥聯盟（American Kombat Alliance）上周日（6日）稱，京治右腿的脛骨（tibia）與腓骨（fibula）折斷，幸好手術非常順利，他現正在康復之中。

京治在周一（7日）已可接受物理治療，他在Twitter上載了右腿打上石膏的照片和下床練習行走的片段，留言非常感謝所有探望他、為他祈禱、打電話和傳訊息給他的人，「這對我來說意義很大，我會好起來，然後回歸」。

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MMA選手Anderson Silva在2013年12月亦遭遇過類似的斷腳慘劇，花了13個月才能康復過來；另一名選手Jose Landi-Jons則在2008年2月斷腳，治療了17個月才能重回賽場。