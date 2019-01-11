美國男睡覺時被偷巨獎彩票　小偷室友開心拎獎金驚見警察等拉人

外國不時都會開出鉅額彩票，令中獎者一夜致富。美國一名男子日前購買一張彩票後，發現自己中了獎，於是與朋友分享這件開心事。直至翌日他去兌換獎金時，卻被告知沒有中獎。原來他的室友趁他睡覺時，偷偷將彩票調包，兌換獎金時更發現彩票中了1000萬美元大獎（約7800萬港元），而非男子說的1萬美元（約7.8萬港元），不過由於彩票機構需要核對中獎者身份，因而揭發事件。

Adul Saosongyang偷偷將室友的中獎彩票掉包，打算兌換獎金。（fb專頁「Vacaville Police Department」圖片）

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美國加州瓦卡維爾（Vacaville）一名男子於上月20日，在一間雜貨店以30美元（約235港元）購買了一張彩票，希望中獎後去旅行時可以闊綽一點。他的希望沒有落空，他在對彩票時發現自己中了1萬美元獎金，不過這張彩票的真實價值要比他知道的高出很多。

男子回家後立即與兩名室友分享中獎喜悅，並於翌日（21日）到彩票辦公室兌現獎金。不過對方卻告訴他彩票沒有中獎，更可能被人調包了，使男子懷疑他的其中一名室友可能趁他睡覺的時候，偷偷將中獎彩票換走，於是立即報警。

彩票辦公室正式通知亞杜「領獎」，不過他見到的卻是等候將他拘捕的警察。（fb專頁「Vacaville Police Department」圖片）

美國男與室友分享中彩票的開心事，結果卻被室友偷走彩票。圖為示意圖片。（GettyImages/視覺中國）

到22日，男子的室友亞杜（Adul Saosongyang）到彩票辦公室兌獎，被告知他的獎金並非他說的1萬美元，而是1000萬美元。當時彩票辦公室還不知道涉事彩票是被人偷來的，不過由於中獎超過600美元（約4680港元）的彩票都需要按程序核對中獎者身份，所以他們亦開始相關程序，亞杜未有即時取得獎金。

彩票辦公室的職員前往雜貨店取得當時的閉路電視片段時，他們就被告知中獎彩票可能被人偷了，於是他們與警方合作調查事件。彩票辦公室與警方最後認定亞杜暗中買了一張類似的彩票，將彩票稍為改動之後再與真正中獎的彩票調包。

本周一（7日），彩票辦公室職員邀請亞杜領獎，不過等待他的並非千萬獎金，而是警方。警員以重大盜竊的罪名拘捕亞杜，然後將他送到監獄拘留。警方透露，彩票辦公室正討論應該如何處理這筆鉅額獎金，警方現時不知道真正中獎的男子是否可以取得獎金，「不過我相信最後所有事情都會解決」。

（華盛頓郵報）