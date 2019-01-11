【潮流嘅嘢】黑衣女屁股位現「QR Code」 好奇網民想掃描先發現…

用手機掃QR Code（二維碼）付款或獲取訊息愈趨普及，沒想到「QR Code」更可着上身！一張在尖沙嘴港鐵站內拍攝的照片在網上熱傳，只見一名女子身穿黑裙，近屁股位置竟出現疑似二維碼的圖案，令人非常好奇掃一掃會出現什麼。拍攝者原來幾乎忍不住向那QR Code掃一掃，惟看仔細才發現真的只是花紋，不禁說「Fashion（時裝）嘅嘢我真係識條鐵」。

一名女子全身以黑色打扮，但衣服近屁股位置竟出現一個疑似二維碼的圖案。（fb「西環變幻時」圖片）

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有網民在facebook群組「西環變幻時」轉貼其舊同學的帖文，指在上班時看到「有位女士着住個QR code上身，想Scan之際先發現原來係件衫個款來的」。照片於尖沙嘴站內的行人通道拍攝，其中一名女士穿着黑衣黑裙黑袋黑鞋，驟眼看沒什麼特別，惟在半身近屁股位置發現一個正方形的疑似二維碼圖案。

雖然這「QR Code」令人相當好奇，但樓主奉勸網民「唔好亂嘟，小心被人告非禮！」又指仔細一看，發現她衣服前面都有「QR code」。

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帖文亦令一眾網民笑翻，有人問「嘟完有廣告？」亦有人稱是否即時報價。有網民則認為這意念不錯，「可以印啲聯絡資料上件衫度，俾容易走失既人着。」亦有人指大品牌可以想一想，把QR code印在衣服上，讓人一掃就看廣告，「靚女可能好多人掃，再拆佣」。

不過翻查發現，淘寶網亦有類似設計的服裝發售，原來那些「二維碼」只是花紋圖案，相信不能「嘟」出什麼。