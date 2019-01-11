與陌生人約會時會分享個人喜好，留意對方會否有共同興趣，但若大膽透露違法嗜好，再撞正對方是執法人員，就變成自投羅網。美國一名女子在約會App「Bumble」遇上心儀男生，他們開始對話後，她已急不及待告訴對方炫耀自己的獵物，直言她射中一頭雄鹿，並大曬獵鹿相，詎料這名男生是野生動物保護員，他抽絲剝繭追查，鎖定目標女子後通報同袍，一眾野生動物保護員上門拘捕女獵人，女獵人最後認罪，被判罰款2400美元（約1.9萬港元）。

女獵人傳送數張獵鹿圖片炫耀，可見在四周黑暗環境下，她利用強光捉住鹿角影相。（Oklahoma Game Wardens fb圖片）

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24歲野生動物保護員哈里森（Cannon Harrison）2017年起在美國奧克拉荷馬州麥金托什縣的保護野生動物部門工作，因全縣僅約2萬名居民，當地不少人都知道他的職業，他早前開始使用約會App「Bumble」，但沒有交代自己的職業。

去年12月，奧克拉荷馬州合法用槍獵鹿季節已經完結，但市民可以用弓箭或十字弓獵鹿。哈里森收到Bumble通知，指經分析後他與附近一名女子匹配，女方先在程式內向哈里森打招呼，雙方寒暄數句後，女子已經投下震撼彈，「我剛射殺一頭又大又老的鹿，很開心」，哈里森暗忖當地很多人都知道自己從事動物保護員，思疑對方會否開玩笑，決定與對方繼續攀談。哈里森問她是否使用弓箭，但她輕輕帶過，拒絕談論使用了什麼武器。

世界各地仍發生非法獵鹿事件。圖為示意圖。（GettyImages/視覺中國）

哈里森再接再厲，問她是否非法利用強光照射鹿隻雙眼方便狩獵，女子稱是，哈里森再問她在哪兒獵鹿，她如實回答在自己的牧場，哈里森希望「有圖有真相」，追問她能否分享獵鹿照片，對方不虞有詐，傳送數張圖片炫耀，可見一隻鹿身首異處，鹿身像被剖開，另一張圖片則見她在黑暗環境下，她利用強光捉住鹿角影相。

對話自此結束，哈里森根據她牧場的資料及所提供的照片，在社交網站展開追查，最後找到她的真實身份，翌日早上一眾野生動物保護員上門拘捕女獵人，最終她認罪，被判罰款2400美元（約1.9萬港元）。

哈里森向當地傳媒表示，非法狩獵的市民與動物保護員在約會App相遇，機會小過中彩金，形容今次事件巧合得令人難以置信。奧克拉荷馬州野生動物保護員亦在自己facebook專頁交代事件，以及上載雙方對話截圖等有關圖片。

（華盛頓郵報、英國廣播公司）