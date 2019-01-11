體諒下屬濕疹嚴重　好老闆允在家工作：我個仔都有，明白好辛苦

濕疹之痛並非常人可理解，嚴重者更可能因而抑鬱甚至厭世，很需要身邊人的體諒及鼓勵。有打工仔於facebook分享其濕疹嚴重，請假看醫生後仍病情反覆，開會時也痕癢難耐卻不能搲痕出醜。沒想到昨日上司找他，指其子亦深受濕疹折磨故能體諒下屬，破例讓他在家工作，即令樓主深受感動，更當場哭了出來。

濕疹問題困擾着不少香港人。（GettyImages）

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有網民投稿到facebook專頁「奴工處」，指近幾個月濕疹發作非常嚴重，亦請過幾次半日假看醫生，惟藥效有限，有時都會「周身痕」，就連開會時也會痕癢難耐卻不能當眾「搲痕」怕出醜，十分痛苦。

他續指昨日被老闆叫入辦公室，沒想到對方是告訴他暫時可以在家工作，「因為我住得遠，佢話可以多啲時間瞓休息下」，好老闆又勸他不要給自己太大壓力，更讚賞他已經做得很好。

能夠如此體諒，老闆指因其子也深受濕疹之苦，「佢話佢嗰仔都有濕疹，佢知道係好辛苦」，亦建議樓主嘗試對病情有幫助的湯水。「我聽完即場感動到喊咗出嚟，覺得自己好幸運。」樓主形容當時淚水奪眶而出，認為能獲上司體諒實在幸運。

這則好老闆帖文引起廣大打工仔迴響，大讚樓主遇到了絕世好老闆，「好老細值得表揚」、「究竟仲有幾多個依啲老細」；患濕疹的打工仔更深有共鳴，「濕疹同路人係會明白嘅」、「真係會想喊」、「濕疹真係好辛苦」。

不過同病唔同命，有人指世界上其實沒有這麼多好老闆，「我朋友個上司日日同我朋友講『你INTERVIEW果時冇濕疹㗎喎，早知你有濕疹就唔請你』極mean」。

（facebook專頁「奴工處」）