寵物小精靈填色比賽　小朋友神級技術嚇親人　網民：12歲做到咁？

電影《精靈寶可夢劇場版我們的故事》於去年12月上映，同期facebook專頁「精靈寶可夢 香港」亦舉辦了一個填色比賽，讓小朋友一展才藝，比賽大獎的Switch遊戲機相當吸引。近日專頁正式公布比賽結果，小朋友的作品均十分出色，甚至有網民大嘆「冠亞軍畫到好似CG咁嘅級數」、「仲靚過官方出啲圖」，並質疑作品由家長代筆，而非小朋友作品。

《劇場版 精靈寶可夢 我們的故事》填色比賽冠軍作品。（facebook專頁「精靈寶可夢」圖片）

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該填色比賽只限12歲或以下的小朋友參加，「精靈寶可夢 香港」專頁於今日（11日）公布比賽結果，大獎、二獎及三獎分別有1、2、3名得獎者，大獎獎品為「Nintendo Switch『精靈寶可夢 Let's Go！皮卡丘』組合」，二獎為「『精靈寶可夢Let's Go！』組合，三獎則為「精靈球 Plus」。專頁上載了6名得獎者的作品，讓網民欣賞各位小朋友的佳作。不過作品卻引起不少網民討論，指作品質素「超班」，不相信作品出自只有12歲的小朋友手筆。

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不少網民評論作品質素超班，認為12歲小朋友難以做到這般水平。（fb專頁「精靈寶可夢 香港」截圖）

以冠軍作品為例，不但與動畫CG十分相似，更連細節位都清晰地表現出來。有自稱於大學主修藝術畢業的網民評論指，「就咁睇呢度用顏色嘅判斷，分分鐘好多Art大學生都做唔到啦」，即使不提上色技巧，光位已經達到教學參考的級別，表示十分佩服，「啲texture、景深遠淺，連光源混色都做足，真係神童？」

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不少網民質疑比賽作品是否真的出自小朋友手筆，稱比賽為「老豆老母填色比賽」，亦有人懷疑得獎作品不是出自小朋友手筆，「我的姐姐兩個兒子填色是這個樣子還重新填了好多次，12歲小孩才可以做到咁樣」、「打死都唔會信大獎果幅係出自12歲人嘅手筆」，認為應該即場舉行比賽，或請得獎者即場表演以示公允，甚至是直接取消年齡限制，將比賽改為親子比賽。另外有人稱電影片尾都有日本小朋友參加填色比賽時的作品欣賞，「唔通香港小朋友真係勁咁多」，希望專頁可以交代。