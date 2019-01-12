菌汁譯Washroom Sauce　翠華認錯請食飯　 網民讚「高汁」處理

「錯就要認，飯就請定！」昨日（11日）有網民在facebook分享一張照片，驚見翠華餐廳的電子餐牌上，出現雞扒伴「Washroom Sauce（廁所醬）」的菜式，懷疑是因翻譯「菌汁」時出錯，不少人笑言要找食環署介入。不過翠華則反應迅速，晚上已在facebook專頁發帖認錯，更將錯誤變成有獎比賽，叫大家自創醬汁名，吸引不少「高汁」留言，被網民大讚傑出公關。

翠華電子餐牌上一道「五香雞扒伴菌汁」的英文翻譯，竟寫成「Washroom Sauce（廁所醬）」。（網上圖片）

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有網民昨日在facebook分享一張網絡流傳的照片，只見翠華電子餐牌上一道「五香雞扒伴菌汁」的英文翻譯，竟寫成「Washroom Sauce（廁所醬）」，引起網民瘋狂嘲笑，笑言是否「屎水」、「你食埋我個份」、「痾you can eat」，又指要找食環署跟進。

翠華餐廳晚上隨即在官方facebook專頁回應，以「錯係要認，飯就請定」為題發帖，圖片亦將「Washroom Sauce」改成「Sorry Sauce」。（fb「翠華餐廳」截圖）

經過網民一輪熱議，翠華餐廳晚上隨即在官方facebook專頁回應，以「錯係要認，飯就請定」為題發帖，圖片亦將「Washroom Sauce」改成「Sorry Sauce」，指「老闆希望大家畀個機會同事仔，大家咁有創意不如一齊諗下下次出乜Sauce好？」更稱將會送出秘製菌汁雞扒給首50位留言創作新醬汁的網民。

結果帖文瞬間扭轉局勢，一眾網民留言自創醬汁，非常有創意，如「就快汁」、「百密一Sauce」、「醫師汁」等。另有網民大讚，翠華今次處理得好，「笑下咪幾好，PR marketing部門神級處理」、「呢個年代，真心道歉唔係人人做到」、「俾個叻豬你，夠快手」。