日本猴子兵團表演踩鋼線　排隊爬電線橫渡雪地　點解要咁做？

猴子身手靈活，原來腦筋轉數亦很快！近日日本青森縣有網民拍攝到一幕奇景，約30隻猴子一隻接一隻在雪地上的電線桿爬行，猴子兵團如走鋼線般橫過雪地，有的動作敏捷，但亦有的差點失手掉下，不過最終無損隊形，目擊者都嘖嘖稱奇。原來當地農民為防止猴子入菜田偷吃，在田邊圍起電網，但「你有張良計，我有過牆梯」，猴子於是想到利用高空電線，就能「翻牆空降」菜田，逗趣過程被網民拍下，片段隨即被瘋傳。

日本青森縣有網民拍攝到，一大群約30隻猴子一隻接一隻在電線上爬行。（baritone_666 Twitter片段截圖）

日本近日受到強烈寒流和輻射冷卻效應影響，迎來入冬以來最低溫天氣，日本青森縣陸奧市更是冰天雪地。從短片可見，猴子大軍一隻接一隻，舉高雙手抓緊頭頂電線，雙腳則在下方的電線上走。其間有數隻差點腳滑，只能抓緊電線以穩住身子，再以倒掛方式繼續向前爬。猴子們爬越3至4支電線杆的距離後，才回到雪地上。

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拍片的網民看到此情此景都不禁大叫：「快看快看！有猴子、猴子、猴子啊！到底有多少隻，真的很不可思議，一大群一大群出現，真的很誇張！」片段於周日（6日）上載，至今已吸引逾115萬次觀看，逾7.7萬名網民讚好，獲逾5萬次轉發。

據日媒報道，該群猴子是被列入國家天然紀念物的日本獼猴，屬生活在世界上生活地區最北的非人類靈長目動物。現時陸奧市有約1180隻日本獼猴，牠們在冬季為了覓食，會以平均每50隻為一組的方式移動。有專家指，日本獼猴集體爬電線，除了為避開接觸雪地，亦可能想躲避被人追趕，而選擇走在電線上。

有專家估計，當地農民在菜田邊圍起了電網，防止猴子進入偷吃，猴子於是想到利用高空電線，就能「翻牆空降」菜田。（TBS News片段截圖）

近10年來，陸奧市的日本獼猴數量亦增加了兩倍，牠們愛偷吃農民種植的蔬菜，令農民損失慘重。於是農民開始為農地裝上電網，並經常驅趕牠們，惟獼猴非常醒目，開始學會利用高空電線，「翻牆空降」菜田。

（Twitter、TBS News）