啡髮男搭港鐵衝閘被罰500元　喝罵舉報巿民：唔好返大陸

搭港鐵要購買正確車票「是常識吧」，但網上近日流傳的一條影片，一名啡髮男子因「衝閘」搭霸王車，在九龍塘站遭港鐵即場罰款500元。有巿民拍下過程時，遭啡髮男爆粗指罵，更語帶恐嚇罵拍片者「唔好返大陸，我搵人𥄫你」，其後更強搶手機。《香港01》正向警方了解事件。 港鐵發言人向《香港01》證實事件，稱根據記錄，前日（11日）中午12時許，九龍塘站職員接獲乘客報告指，另一名乘客在落馬洲站未有拍卡入閘，於是向該名逃票乘客了解情況，並按程序處理，其間逃票乘客與舉報乘客發生爭執，剛巧有警員經過，事件交由警方跟進。

目擊者拍片時形容啡髮男子「好肉酸…入閘唔畀錢…衝閘，大人大姐，仲話打我」。（fb群組「香港厚多士」影片截圖）

+ 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

據了解，就一般情況而言，若乘客被發現未繳付相應車資或未持有有效車票，港鐵職員會即時開罰單，向逃票乘客徵收500元附加費。

目擊啡髮男衝閘，因而拍片記錄事件的巿民Simon，事後將片段上載至facebook群組「香港厚多士」，從片中可見，2名港鐵職員正在九龍塘站向啡髮男調查逃票事件，其中一名職員手持500元紙幣，相信是啡髮男因逃票被罰的附加費。

Simon拍片時其間表示：「好肉酸…入閘唔畀錢…衝閘，大人大姐，仲話打我」。啡髮男則反駁：「唔好返大陸，我搵人𥄫你！」Simon嘗試拍下對方的正面，更說「睇下佢個樣…」啡髮男即老羞成怒，出手企圖強搶Simon的手機，更大聲爆粗，畫面一黑，片段即結束。

衝閘的啡髮男子在九龍塘站被熱心巿民舉報，職員其後將他截獲，並開出罰單。（資料圖片）

Simon向《香港01》表示，啡髮男是獨自乘搭港鐵，親眼見對方故意在落馬洲站衝閘，當列車駛至九龍塘站時，Simon向職員作出舉報。Simon稱留意到對方持香港身份證，雖然當時啡髮男不停爆粗，但他原本都不打算拍片，直至對方稱「要影我相，要打我」，所以Simon才會拍片，以作自保，最終遭對方強搶手機。Simon形容啡髮男「根本不可理喻」，自己在事件中沒有受傷，但手機被對方撞崩，所以片段沒有下集。Simon又指因手機是舊款不值錢，所以沒有考慮向對方追討賠償，而事後見到對方購票再乘搭港鐵。

其他網民看過片段，紛紛斥責啡髮男聲大夾惡，「報警拉佢啦」、「刑事恐嚇、普通襲擊、刑事毀壞，嚴重罪行，證據確鑿」，希望警方嚴正執法。

（fb群組「香港厚多士」）