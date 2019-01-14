俄警宣佈老婦死亡　殮房「翻生」後仍不治　醫生：直送醫院或有救

殮房屍體突然動起來是鬼片常用的橋段，嚇得觀眾毛骨悚然。俄羅斯一名六旬女子在家中被警察判定已經死亡，直接送到殮房。當殮房職員處理遺體時，女子突然自己動起來，職員發現女子原來還沒去世，立即召救護車將她送院。不過女子於送院之後仍然不治，死因是患上低溫症。有醫護人員指，如果女子不是被送到殮房，而是直接被送到醫院，或許可以活過來。

老婦被送到殮房之後，職員為她縛上標籤時有反應，於是送院急救。（GettyImages/視覺中國）

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俄羅斯遠東地區阿穆爾州（Amur）一名62歲的婆婆在家中與親戚開派對飲酒期間，突然昏迷過去，看起來像已經去世，親戚於是報警求助。到場的警員判定她已經死亡，將遺體送到殮房。

不過當殮房職員嘗試為女子在腳上戴上標籤時，「遺體」卻自己動了起來，使職員意識到這一名婆婆原來仍然在生。職員立即召來救護車及醫護人員，更花了40分鐘希望可以救醒婆婆。

老婦被送院後仍然不治，醫生指最後如果她是被送院，有可能活過來。（GettyImages/視覺中國）

婆婆其後被送到醫院的加護病房，但在同日因為低溫症而證實死亡，有醫生表示，婆婆在殮房期間，溫度十分之低。另外的醫護人員則認為，如果婆婆一開始就被送到醫院，而不是殮房，她有可能可以活過來。

有官員表示，到場的警員違反了相關規定，未有為女子召喚救護車，而且直接宣佈她已經死亡，「他在沒有相關文件的情況下，自行宣布女子已經死亡、打電話給殯儀館、送遺體到殮房」。當地警方已經展開調查，了解婆婆的死因。

（Metro）