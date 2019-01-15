內地「四代同堂片」爆紅　掀全球Four Generations Challenge熱潮

一家人能夠四代同堂絕對是難得的福份，很多人都會趁機拍下全家福，不過內地有一家人卻選擇拍片，而其四代同堂的片段更在全球爆紅。14秒的片段沒有花巧的鏡頭，亦沒有精警對白，只有一個小女孩喊了聲「媽媽」後，媽媽出場再喊出她的媽媽，即女孩的婆婆，婆婆再叫她的媽媽，4人在家中大廳樂也融融。此溫馨爆棚的片段很快就引來不同國家及地方的網民模仿，被稱為「Four Generations Challenge」。

內地有一家人拍下四代同堂的片段在全球爆紅。（網上片段截圖）

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當「BirdBoxChallenge」成為危險的潮流，挑戰的人意外頻生，「Four Generations Challenge」仿如一股清流，感動不少網民。最原先的片段來自河南濮陽一家人，拍片者耿淑敏指當時全家26人聚起來為其父親慶祝生日，她問媽媽煮了什麼東西時，媽媽卻說：「都叫了30年了還媽媽」，令她忽發其想，找來自己的姊姊、姊姊的女兒、媽媽及婆婆一起，拍下4人輪流叫媽媽的片段。

內地有一家人拍下四代同堂的片段爆紅，引來不同國家及地方的網民模仿，被稱為「Four Generations Challenge」。（MohapatraHemant Twitter片段截圖）

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片段中年紀最小的女兒先走進鏡頭大喊「媽」，然後媽媽走出來應了一聲「嗨」後，再接力喊另一聲「媽」，叫來了婆婆，婆婆再叫「媽」，最後91歲的太婆慢慢地從房間走出來，逗樂所有人。

簡單卻溫馨無比的片段立即被人轉發至Twitter，世界各地的網民都紛紛仿傚，找來自己的爸爸媽媽拍片。不少網民大讚意念「好Pure、好True」，又指「小孩活潑地走在前方，然後是2個爸爸或媽媽，當最後公公婆婆撐着拐杖登場時，我哭了」。亦有網民在看到片段後觸景傷情，懷念自己已逝的親人，「要是我的公公婆婆也能一起做就好了」，呼籲其他人珍惜身邊人。

（綜合）