花車頭驚現小新小葵公仔　網民笑如亂倫　結婚公仔原來好多人亂搭

不少新人結婚時會將卡通人物放在花車頭裝飾，惟亦有人無視卡通人物之間關係亂咁用。有人日前見到花車上出現《蠟筆小新》公仔，驚覺原是兄妹的小新及小葵拼在一起，被網民笑言屬亂倫，更有人指表兄弟關係的麥兜及麥嘜也被用作結婚公仔。

一輛花車車頭位置擺放兄妹小新及小葵，儼如一對情侶，但兩人明明是兄妹關係。（fb群組「馬路的事討論區」圖片）

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有網民日前上載照片至facebook群組「馬路的事討論區」，可見花車車頭擺放兄妹小新及小葵，儼如一對新人。上載者指「小新，小葵係你個妹嚟㗎！」網民笑指兩兄妹如亂倫，搞笑留言「天下情侶皆兄妹」，亦有人估計會否代表花仔及花女。

這對花車公仔即時引起網民熱烈討論，一說開不少人都指曾見人亂用卡通人物當花車公仔，有網民上載圖片，可見《麥嘜》中的表哥麥兜穿上中式新郎服，左邊額流汗非常緊張，表弟麥嘜則穿上中式新娘服狀甚開心，網民留言「呢對仲正，同性表兄弟」，有人認同指「亂咁嚟」。

有淘寶商戶售賣一對《花生漫畫》史努比結婚公仔，不過明顯地女版史努比與男版史努比一模一樣，只是穿上婚紗及禮服的分別。（淘寶圖片）

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這種亂咁配的情況，也出現在不少新人婚前購物必到的淘寶網上，不少淘寶商戶只要客戶提出都能配出來，包括雙胞貽姐弟關係的Little Twin Stars，姐姐Lala及弟弟Kiki不時被當作是新娘及新郎，用作婚宴襟花，更張貼一對新人戴上Little Twin Stars襟花的圖片。

雙胞貽松鼠兄弟Chip 'n' Dale，亦常變成貼牆囍字帖，「囍」字中見到Chip 'n' Dale開心笑逐顏開拖手。

淘寶商戶亦有一對《花生漫畫》史努比結婚公仔，不過明顯地女版史努比與男版史努比一模一樣，只是穿上婚紗及禮服的分別，變成雌雄同體和自己結婚一般，但明明史努比有女友菲菲，其頭部、耳朵及尾巴都呈粉紅色，外表與史努比極度不同。

（綜合）