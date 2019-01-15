機票13000元買「不存在的座位」　英國夫婦被迫坐飛機地板

來自英國沃里克郡（Warwickshire）的泰勒（Taylor）一家三人去年6月乘搭途易航空（TUI）一班飛機從西班牙梅諾卡島（Menorca）返回英國伯明翰（Birmingham），雖然他們全部都有登機證，上機後卻發現沒有座位，因此他們在這接近兩個小時的航程中只能坐在飛機地板上度過。

44歲的妻子寶拉（Paula Taylor）事後接受英國廣播公司第一台（BBC One）的節目《Rip Off Britain: Holiday》的訪問表示，她和55歲的丈夫伊恩（Ian）及10歲女兒布魯克（Brooke）當日提早到達機場，就是為了確保他們三人能坐在一起。

登機證上安排的座位分別是41D，41E及41F，然而上機後他們卻發現根本沒有這三個座位。寶拉稱，當時「我們只能對望，就像在說『到底我們的座位去了哪裏？』」

寶拉一家三口上機後發現沒有座位，只能坐在地板上度過接近兩個小時的航程。（Twitter圖片）

所有乘客登機後，機艙人員發現全個機艙只餘下一個座位，於是將它安排給布魯克，而兩夫婦就被安排坐在機艙人員的座位。

然而起飛後，機艙人員開始忙於準備食物，而大部分東西都藏在兩夫婦的座位後方，結果二人被迫離開，然後坐在布魯克座位旁的地下，寶拉說，「地板非常堅硬，又不舒服，而且很骯髒。當我們知道我們沒有座位時，我們簡直不能相信」。

事後機艙人員向寶拉表示非常感謝他們合作和體諒，而途易航空亦有補償他們，給了30英鎊（約301港元）以表「善意」，並退回機票的錢。

英國民航局（Civil Aviation Authority）表示，所有乘客在整個飛行途中都不能沒有座位坐，如有需要可以坐機艙人員的座位，又指會要求途易航空解釋；途易航空則稱，出現這個情況是因為班機緊急變更，對於事件要這樣處理感到抱歉，並會直接向三人道歉。