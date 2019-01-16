內地網傳寶馬靚車裝「電磁爐」吃火鍋　改裝商家澄清：只是貼膜

不少人都會開車到郊外兜風，如果同時可以打邊爐，相信會是一件賞心樂事。內地近日流傳一條短片，一部汽車的引擎蓋竟然裝上了一個電磁爐，爐上更放了一個煲，可以吃火鍋，使不少人都覺得難以置信。其後有商家透過內地媒體澄清，指引擎蓋上的「電磁爐」其實只是一塊貼膜，認為這個設計符合四川人的風格。

內地網上流傳一條短片，指一部寶馬被改裝加上一個電磁爐，後來商家澄清只是一塊貼膜。（網上圖片）

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短片被指在成都街頭拍攝，片中一部灰色寶馬汽車的引擎蓋竟然裝上了一個電磁爐，而且上邊放置了一個火鍋，打開煲蓋便看到鍋內的湯底已經煮沸，可以看到一陣陣水蒸氣飄出。在火鍋的旁邊則有數碟配料，片中男子曾經將配料放到煲內，再將食物夾出來吃。

網民看到這條短片後，不少人都質疑可信性，認為引擎蓋沒有可能加上電磁爐，爐可能只是一張貼膜。不過亦有人認為發明十分偉大，「這才是川A（成都）標配！」，又開玩笑稱汽車改裝後如遇上塞車，便可以打邊爐，甚至是「一邊買菜一邊吃火鍋，現買現吃」。

不少人都喜歡打邊爐，但在引擎蓋上打邊爐是四川人的特色之一。（GettyImages/視覺中國）

有內地媒體找到設計電磁爐引擎蓋的商家，該間公司主要經營汽車配件，負責人張先生指網上流傳的短片是一款改裝引擎蓋，引擎蓋以玻璃製成，上面貼了一塊電磁爐的膜，所以看起來與電磁爐十分相似。

張先生又說，他們會有這個想法，是因為塞車的時候，一班人圍住汽車打邊爐，「這樣很符合四川人的風格」。另外他又提到自己去旅遊時曾經遇上塞車，又沒有食物，所以便想到將電磁爐改裝到車上。原本他們的設計是真的打算將電磁爐嵌到引擎蓋上，只要開動車輛就可以打邊爐，不過由於可能有安全問題及不符合規定，只能做一個出來「純粹好玩」。

當地交通警察便表示，汽車零件如果未有登記，廠家便自行生產的話，會違反法例，非法產品亦不可以裝到車上。另外自行改裝引擎蓋等同改動汽車外形及已登記的技術數據，同樣違法，汽車在路上行走會被警察截停調查，呼籲駕駛者不要因為貪新鮮而違反交通法例。

（中國青年網）