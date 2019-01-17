《模擬樂園2》骨灰級玩家挑戰遊戲上限　過山車乘客12年先落到車

經典遊戲《模擬樂園2》（Roller Coaster Tycoon 2，RCT2）是不少人的童年回憶，遊戲推出至今十多年，仍然有很多不離不棄的支持者。近日有玩家創下最長過山車乘車時間紀錄，建造了一條花超過12年真實時間才可以坐完的過山車，令不少網民驚呼神奇。不過有人指由於電腦有可能因為更新或藍Mon而自行重新開機，相信將不可能真的坐完一程過山車。

Marcel Vos在片中進行實驗，發現模擬樂園2內的過山車最多可以花超過12年才走畢一圈。（Youtube「Marcel Vos」短片截圖）

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Youtuber Marcel Vos是遊戲《模擬樂園2》的忠實支持者，他不時都會在自己的Youtube頻道上載短片，測試各種遊戲的設計上限。他在數個月前曾經上載一條短片，說建造了一條最長的過山車路軌，電腦內的遊客需要在現實生活經過232天才可以下車，與一般的只有約1分鐘相差極遠。

不過Marcel Vos只花數個月便刷新紀錄，而且時間更大幅增加至超過12年。他在去年12月上載新短片，提到如果要將一個過山車的乘車時間延長，可以為過山車加設煞車區間及不斷增加路軌。Marcel Vos將煞車區間最大化，及使用最大地圖建造最長的路軌之後，就成功在5個月前達成232天乘坐時間的紀錄。

由於時間實在太長，Marcel Vos未有真的等足12年驗證設計，只以數學在理論上證明自己的設計。（Youtube「Marcel Vos」短片截圖）

要將紀錄繼續推進，Marcel Vos使用了遊戲中的「相鄰月台同步開車」設定。他在地圖上預留一小片地方建造了一座小型、設有32個煞車區間的過山車，而且在上邊設置31部車。然後他使用餘下的地圖空間建造一部盡可能長的過山車，並將過山車調較到連續循環模式，過山車需要走過20圈後才會在月台停下。由於開啟了「相鄰月台同步開車」設定，小過山車要等長過山車每行20個圈、回到月台一次後才會開一部車，而且小過山車有多個區間，小過山車需要等上述過程重複29次之後才回到月台，所以乘車時間等同長過山車行駛600圈的時間。

Marcel Vos沒有實際將過山車運行12年，事實這件事亦不太可能。他將遊戲過程加速，確認長過山車運行一圈以遊戲時間計算約為50000日，乘以600倍之後，時間約為3000萬遊戲日，換算成真實時間就是驚人的12年207日，Marcel Vos亦十分風趣地將這座過山車命名為「煎熬十二載」（12 Years of Suffering）。

不少網民都佩服Marcel Vos的設計，而且說明時十分吸引，有人建議他去做數學老師。（Youtube「Marcel Vos」短片截圖）

短片上載至今約一個月，瀏覽量超過93萬，網民回應亦十分熱烈，佩服Marcel Vos的求真精神，又指他應該做數學老師，「你說得太吸引了」。另外亦有人開玩笑，指乘客在車上需要多達12年，難以解決生活需要，要在車上大小二便。最後有網民指出，Marcel Vos未有考慮到沒有電腦可以持續開機12年，可能因為更新或藍Mon而被強制關機，終止紀錄。

（綜合）