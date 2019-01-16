中移動推新年利市封　被指「藍底白花」唔吉利　原來係顏色爭議？

藍色或紫色？一款新年利市封又掀起一場顏色爭議。中國移動香港今年推出的利市封，其中一款以紫色為主，配以白花設計，有網民起初在facebook轉發利市封照片，大嘆相當不吉利，「新年流流死人藍襯白花」，又問「用嚟封吉儀？」，帖子迅速引起網民熱議，其後有網民貼出實物照，指利市封偏向紫色，認為樓主的手機鏡頭有色差，「紫色幾靚喎」。樓主事後亦更新帖文，自言「錯就要認打就要企定」，並指色差誤事，求證不周，望網民原諒。

有網民指中國移動推出的利市封，以藍色為主，配以白花設計，認為相當不吉利，「新年流流死人藍襯白花」；’帖子引起一場顏色爭議，其他網民看到實物後不認同，反指利市封是紫色。（facebook截圖）

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從網上瘋傳的利市封照片可見，該款中移動利市封以紫色為主色，上面則配上白色線條繪畫的年花。轉載該照片的網民批評：「新年流流死人藍襯白花，大吉你個利是」，又指如果被長輩見到，「肯定即時同你開年」。

有關利市封的帖文火速被瘋傳並引起爭論，不少網民都指設計者不懂中國人的忌諱，「佢真係唔識㗎喎」，又貼出殯儀用的信封，同樣都是藍底白字，另有人笑稱「紅白兩用，幾好啊」。

有網民貼出實物照片，發現利市封偏紫色，並非樓主所言的藍色。（facebook截圖）

不過有網民則認為年輕一代已百無禁忌，「藍色有咩問題？幾靚呀！」有人則指已看過實物，認為是偏紫色，「樓主係咪要換手機？」，更有人笑言是藍色裙翻版；亦有人說出重點，「利市封不是重點，重點是內涵」。樓主事後亦更新其fb帖文，表示「錯就要人打要企定」，稱有朋友指出實物是紫色，他看過附圖後表示是色差誤事，「求證不周，各位大大原諒」。

《香港01》已向中國移動香港查詢詳情，暫時未獲回覆。