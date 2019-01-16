【安全屋偷情？】《我要做Model》情節　偷情鄧Sir：警司先有鎖匙

警務處保安部一名男警司疑利用「安全屋」幽會，一對男女在一個月內多次雙雙出入安全屋，女伴更有安全屋密碼。警方對事件暫不作評論。據了解，警隊高層對事件極度震怒，而涉事警司正在休假，警隊內部會徹查內情。 「警司用安全屋幽會」的情節，原來早就成為電影橋段，昨日網民瘋傳藝人鄭中基主演的喜劇《我要做Model》情節，由藝人鄧梓峰飾演的警司鄧Sir，與一名妙齡女子欲到位置偏僻的小屋幽約，鄧sir更說：「警司級呢，先至有間屋嘅鎖匙嘅。」網民大讚電影情節是真實的，又指「阿sir偷情原來要人教，好失望」。

鄧梓峰飾演的鄧Sir與情人約會，其間曾指「警司級呢，先至有間屋嘅鎖匙嘅」。（電影《我要做Model》截圖）

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昨日傳媒報道，一名姓馮的男警司涉嫌公器私用，疑以紅磡一幢工廈內的、用作保護證人的「安全屋」與一名女子幽會。已婚的馮警司在一個月內，跟同一名女子多次出入安全屋，而女子的丈夫懷疑妻子出軌，於是聘請偵探調查，因而揭發事件。

報道後惹起網民關注，不少人議論紛紛，有人指「最安全的地方原來最危險」，亦稱在電影中看來類似橋段。連登討論區就有網民以「原來《我要做Model》嘅情節係真㗎」為題發帖，更附上電影截圖，其後更有人找出相關片段，大讚電影反映現實。

鄧梓峰飾演的鄧Sir與情人到偏僻的小屋幽會，其間曾指「警司級呢，先至有間屋嘅鎖匙嘅」。（電影《我要做Model》截圖）

《我要做Model》的一段劇情，講述鄭中基飾演的Mandom與林嘉欣飾演的警員張鐵柱相戀後，到一間位置偏僻的鬼屋拍拖。Mandom扮鬼趕走帶領「猛鬼旅行團」的「鬼王」雷宇揚之後，竟看到鄧Sir與妙齡情人到此處約會。而鄧sir是認識Mandom和張鐵柱，故雙方要避免碰面。

一對男女被拍下出入紅磡工廈一單位，有指是保安部男警司利用安全屋幽會情人。（互聯網）

鄧Sir搭着情人膊頭慢慢行，女子問鄧Sir怕不怕被老婆知道他偷情，鄧Sir輕輕鬆鬆回答不用怕，因他們約會地點是邊境，又拿出鎖匙搖着出：「警司級呢，先至有間屋嘅鎖匙嘅。」所以毋須擔心。不過，鄧Sir卻與Mandow撞到正，鄧Sir只好推說女伴是女兒的同學，帶對方來行自然教育徑，然後落荒而逃。

電影情節雖說「如有雷同，實屬巧合」，有網民認為現時已可以加上「真人真事改編」。另人影迷則稱，鄭中基的電影繼《龍咁威》中「地鐵瀨屎」之後，再有荒謬情節成真，感嘆「鄭中基啲戲要好好研究下」。