【家長瘋傳】小孩遭啫喱洗衣球濺眼險盲？　專家：嚴重可溶解角膜

被洗衣液濺到眼可大可小！近日多個家長WhatsApp群組瘋傳一則帖文，指一名大約2歲半的小孩，因咬爆啫喱洗衣球，被洗衣啫喱濺到眼，嚇得家長馬上送往急症室；其後小孩被轉送眼科專科醫院。發文者稱不知最後結果，但引述醫生指「都話盲的機會好高」。雖然未知事件是否屬實，但已引起大批家長恐慌，擔心同類事件發生在自己孩子身上。 洗衣液屬鹼性物質，眼科專科醫生李少雄回覆《香港01》查詢時表示，鹼性物質的確容易損害雙眼，輕則雙眼發紅及有灼熱感，嚴重則會令角膜潰瘍、腫脹甚至穿孔溶解，最終有機會失明。醫院管理局香港中毒諮詢中心主管謝萬里醫生則向《香港01》表示，中心近日未有接獲相關病例，但承認近年全球因啫喱洗衣球爆破，致小孩誤吞洗衣液或濺傷眼睛的個案數字明顯增多，而本港則未有嚴重個案。謝萬里透露，本港在2016年曾有小朋友被洗衣液濺傷眼睛，導致結膜炎及角膜受損，但經治理後已完全康復，惟長遠來說可有後遺症，仍需繼續觀察。

近日家長WhatsApp群組瘋傳一則訊息，指一名2歲半的小孩，因咬爆啫喱洗衣球，遭洗衣啫喱濺眼險盲，引起家長關注。（網上圖片）

近年流行啫喱洗衣球，因用法方便快捷，深受不少家庭主婦歡迎，但因其外型鮮艷及貌似糖果，令不少小朋友容易誤咬中毒。近日家長WhatsApp群組瘋傳一則貌似來自醫院的訊息，指急症室接收了一名年約2歲半的小孩，因咬爆啫喱洗衣球，令洗衣啫喱濺到眼，家長發現後立即用水沖洗及送院治理。急症室護士用了7公升生理鹽水為子孩沖洗後，小孩的眼睛仍偏鹼性，正常是pH值是7，但小孩卻高達10。其後該子孩轉送至眼科專科醫院，發文者稱不知道最後結果，但卻指「醫生話盲的機會好高」。

發文者引述小孩的家長稱，本以為這類啫喱洗衣球較傳統洗衣粉及洗衣液安全，又形容孩子平日很乖巧，不能亂碰家中的清潔劑，估計今次是誤以為洗衣球是糖，才會咬穿導致意外。

近年愈來愈流行啫喱洗衣球，但因其外型鮮艷及貌似糖果，令不少小朋友容易誤服中毒，或被當中的洗衣啫喱濺傷雙眼。（示意圖，Getty Images）

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瘋傳的信息沒有交待事發地點和更多詳情，暫未知是否真實在香港發生的個案，但因過往的確曾有小孩咬破洗衣球，導致誤吞洗衣液或被濺傷眼事件，大批家長看到信息後感到恐慌，互相提醒應特別放好洗衣球，慎防小朋友誤吞或弄傷眼睛。

眼科專科醫生李少雄表示，因不清楚孩童情況，故不能作評論；但他指鹼性物質比酸性物質對眼睛損害更大，若不慎被洗衣啫喱濺中，輕則雙眼發紅及有灼熱感，嚴重則會令角膜潰瘍、腫脹甚至穿孔溶解，最終有機會失明，其他後遺症則可能引發青光眼或白內障等。不過，李醫生強調，一旦發現孩童不慎被洗衣啫喱濺中雙眼，可即時沖洗解決，「最理想係用生理鹽水，蒸餾水或凍滾水亦可以，水喉水則擔心有少少唔乾淨，不過如果冇其他都冇辦法，都要照沖洗」。

啫喱洗衣球近年愈來愈流行，但李醫生指相關的濺傷眼病例未有增加，「可能主要都係大人用，會比較小心」。另外，李醫生稱比起傳統洗衣粉，洗衣啫喱一旦入眼後，反而更易處理，「因為洗衣粉可能會在眼內凝固，或者攝在其他位置，需要更多時間清理」。

香港中毒諮詢中心主管謝萬里醫生表示，中心近日未有接獲相關病例，但隨着近年啫喱洗衣球普及化，全球有關中毒個案持續上升，由2014年1月1日至今，本港錄得7宗相關中毒個案，全屬非嚴重個案，當中6宗涉及誤吞或接觸洗衣球，另一宗發生於2016年，涉及洗衣球爆裂，小童被洗衣啫喱濺傷眼睛，導致結膜炎及角膜受損，幸經治療後已完全康復，惟長遠來說可能有後遺症，仍需繼續觀察。

謝醫生表示，對小朋友來說，洗衣球比起傳統洗衣液及洗衣粉較危險，因其顏色鮮艷及包裝吸引，容易令小朋友誤以為是糖果，萬一整個吞下，有機會灼傷喉嚨，導致上呼吸道腫脹，呼吸困難，嚴重會引起神智不清甚至死亡。

他提醒家長應將洗衣球放在子女不能觸碰的地方，如子女不慎誤吞洗衣球，切記不要灌水或任何液體，「因為驚飲水會嗆親，如果喉嚨已灼傷，更加容易令啲水入肺，引起肺炎」，故應盡快打報警求助。