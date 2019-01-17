日本貼心設計變「無限輪迴」　網民用三合一洗手盤大崩潰

日本的設計一直以貼心、人性化為人稱道，甚至連馬桶都成為內地人的搶購對象，不過有網民貼出一個集「水龍頭、洗手液機、吹風機」的三合一洗手盤，本來這個設計十分有心思，讓人們可以一次過完成全部洗手的步驟，但實際上卻令人陷入無限洗手的「輪迴」。

他先是將左手伸向右側的自動水龍頭濕潤。（「FW"PoN」Twitter圖片）

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該名日本網民「FW"PoN」在Twitter上傳了一段影片，可見他在三合一洗手盤前洗手，他先是將左手伸向右側的自動水龍頭濕潤，接着伸向左側的洗手液機，隨即噴出泡沫，他接過洗手泡沫，在手掌上搓開後，再將手伸回右側出水口，沖洗掉泡泡。影片直到這裏都還是相當正常，只是一般洗手的情況。

當他把手伸向吹風機熱風出口時，左側的洗手樹似乎感應到有手正在靠近，居然又再次把泡沫噴在他的手背上。（「FW"PoN」Twitter圖片）

不過，當網民準備試用洗手盤前方的吹風機時，問題就出現了，當他把手伸向吹風機熱風出口時，左側的洗手液似乎感應到有手正在靠近，居然又再次把泡沫噴在他的手背上，讓本來已經洗過手的他十分崩潰，墮入無止境的「洗手輪迴」。

影片獲大批網民超過9萬次轉發，23萬人讚好。網民紛紛表示，「陷阱太多了」、「這實在是好笑了吧！我直接大聲地笑了出來」、「我可以看見這是個無限循環的未來」。