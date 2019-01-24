【金庸小說】武俠世界奸角難逃一死？　細析歐陽鋒不死之謎

武俠小說的世界，邪不能勝正，奸角大多數最後只得一死。但偏偏歐陽鋒作為一個奸角，在《射鵰英雄傳》中不但沒有死，而且和郭靖更有少許交情。

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歐陽鋒是《射鵰》第一奸角，今天不是討論他有多壞，而是來談談，為何正派從來沒有認真嘗試去殺歐陽鋒？

2008年的歐陽鋒（ 《射鵰英雄傳》劇照）

書中最有機會，而又有立場去殺歐陽鋒的，是洪七公和郭靖。

洪七公行俠仗義，武功和歐陽鋒不相伯仲，而且他不是像蝙蝠俠般堅持不殺人，他曾說過：「老叫化一生殺過二百三十一人，這二百三十一人個個都是惡徒。」

歐陽鋒分明是惡徒，為何他沒有成為第二百三十二個被殺的對象？甚至洪七公還一時心軟，救了歐陽鋒。

洪七公和歐陽鋒二人在華山之嶺上大戰後，生相惜之意，最終二人力盡而亡。（《神雕俠侶》劇照）

這一點，我覺得是金庸先生特意要歐陽鋒活下去，才讓洪七公對他惺惺相識，情不自禁。

且看《射鵰》的設定，五絕王重陽已死，南帝、北丐是正派，東邪、西毒聽名字就知道是邪派，剛好是二比二。

但東邪是女主角的父親，不能讓他太壞，就變成了亦正亦邪，百分百反派的角色只剩下歐陽鋒一人。所以他不能死，不然實力過於一面倒，劇情就沒那麼緊張了。

例如正派多了一個老頑童，武功比五絕略遜一籌，反派就多了一個裘千仞，維持正邪平衡。

那郭靖呢？郭靖曾以為黃藥師殺了江南五怪，一心要殺黃藥師報仇，後來郭靖發現，真兇是歐陽鋒，他卻不去殺歐陽鋒。

那時歐陽鋒想要《九陰真經》，擒下了黃蓉，郭靖就和歐陽鋒訂了一個協議：「你落在我手中之時，我饒你三次不死，換你不許對黃蓉用強。」

我初時以為，郭靖為了女友，才許下這個承諾，但他之前想殺黃藥師，黃藥師可是黃蓉的老爸，那時他怎麼沒想起「為了黃蓉」？

而且，有一次郭靖以為黃蓉已死，更是間接被歐陽鋒害死的，約定已無意義，但歐陽鋒身陷流沙，即將身死，郭靖還是救了他，為什麼？

江南五怪。（《射鵰英雄傳》劇照）

我覺得，其實郭靖心底很尊重歐陽鋒。郭靖一生Double Major，發展政治和武林。政治方面，他很受成吉思汗讚賞，早早就畢業了，畢業證書附送華箏公主，但他不希罕。

郭靖的嗜好是武林，但武林這一科，他沒什麼天份。從小到大，他都被老師瞧不起，由小學老師江南七怪，到黃藥師、洪七公，都清楚地表示，郭靖很笨。

洪七公不想收他做徒弟，黃藥師不想他做女婿。郭靖也知道自己蠢，但沒人喜歡被人瞧不起嘛。

郭靖與黃蓉。（《射鵰英雄傳》劇照）

至於歐陽鋒，他遇到郭靖，第一句評語是：「洪老叫化，恭喜你收的好徒兒啊。」其他人可能不以為然，但這是郭靖第一次得到武林長輩的認同。

歐陽鋒之後的行為，都是把郭靖當成一個值得想方法去對付的對手，而不是一個傻子。

當郭靖和歐陽鋒說：「你落在我手中之時，我饒你三次不死。」歐陽鋒認真地和他擊掌盟約。

試想想，如果郭靖對洪七公、黃藥師說同一番話，他們會有什麼反應？你不殺我？說什麼傻話！

洪七公和郭靖戲外亦有交情。（《射鵰英雄傳》劇照）

歐陽鋒對郭靖也有實際貢獻，他為了學《九陰真經》，和郭靖在石屋同居了一個多月，天天對打拆招。

有五絕高手和你對練，郭靖的武功突飛猛進，弄得歐陽鋒有點擔心，這樣下去，他尚未參透真經要義，打起來卻要不是郭靖的對手了。

所以郭靖後期武功大成，歐陽鋒也出了一分力，算是歪打正着，做了郭靖的人生導師。

你怎麼看歐陽鋒這個角色？

撰文：陳美濤 中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「歐陽鋒：奸角不死之謎」​】

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