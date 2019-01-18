【必學】男同事創意又窩心表白　台女超感動︰這輩子絕對忘不了

男女之間最讓人心癢的時刻莫過於曖昧期，總會臆測對方會否喜歡自己，若要打破「友達以上戀人未滿」的困局，就必須要「直中心臟」的表白。台灣一名女網民發文指一直與一名男同事互有好感，一起收工回家時遇到問卷調查員，女網民幫手填問卷，見到有一題問是否願意當該名男同事的女朋友，選項只有「是，我願意」，立即明白對方正在表白，形容這是「這輩子絕對忘不了的告白」，於是在選項空格內打剔，兩人隨即相擁成為情侶，經歷令到不少網民大呼感動。

樓主與一名互有好感的男同事一起收工回家時，遇到問卷調查員，樓主幫手填問卷，見到有一題問是否願意當該名男同事的女朋友，選項只有「是，我願意」，立即明白對方正在表白，於是在選項空格內打剔，兩人隨即相擁成為情侶。（Dcard討論區圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

樓主昨日（17日）在Dcard討論區發出帖文指，自己仍在讀書，早前在打工的地方認識一名男同事，雙方處於曖昧期，「很明顯互有好感一陣子了，就只差還沒開口要在一起」，直至有一日，男方昨晚先暗示「有話要當面說」，要求樓主等他，雖然樓主早他2.5小時收工，但都願意等他，一起收工乘搭火車。

收工後，兩人「一邊聊天，一邊往火車月台方向走」，其間有兩名自稱「臺北大學學生」的男子截停兩人，表示正進行學生打工的問卷調查，目前還缺一份女生的問卷，想麻煩樓主幫他們填寫，樓主見男方沒有拒絕的意思便答應填問卷。

男女之間最讓人心癢的時刻莫過於曖昧期，總會臆測對方會否喜歡自己。（《那些年，我們一起追的女孩》截圖）

首3條問題都正正常常，但第4題問「覺得上班最快樂的部分」，總共有4個選擇，分別是能夠認識該名男同事、可以偷看該名男同事認真的樣子、有該名男同事陪你下班及其他，最後一條更問道「請問你是否願意該名男同事的女朋友？（必填答）」。

樓主心知有異，形容當時「整個人超驚恐」，抬頭望男同事，對方「就很甜很燦爛的笑着看着」樓主，她「那時候才知道那兩個男生是他的好朋友…根本不是填問卷，是告白啊」，男同事露出燦爛笑容說「所以就是我喜歡你！」樓主問他 「第5題選項怎麼只有一個？」他答「當然只能有一個啊！」，樓主隨即在選項空格內打剔（第4題除了「其他外，其餘都剔」），兩人更相擁起來，成為情侶。

樓主在文中形容「這是我第一次被一個人這麼用心對待，這樣的告白真的永生難忘啊…好感動」，「把這份感動分享給大家，希望大家都能幸福」，大曬恩愛。

帖文引起不少網民大呼感動，大讚「好可愛的告白方式」、「好甜啊」、「最有創意的告白方式」，更有其他女網民大呼羨慕，更留言指要求男友再次告白。

（Dcard討論區）