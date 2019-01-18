澳少女應男友要求模仿色情片　集體肛交致直腸受損終身用「屎袋」

澳洲一名16歲少女因為應男友要求模仿網上色情片，參與性愛群交派對，並與多名男子 進行集體肛交，結果導致直腸嚴重受損，終身必須使用俗稱「屎袋」的結腸造口袋（colostomy bag）來排便。

報道稱，澳洲近年發生越來越多類似的個案，因為不少青年長期沈迷有暴力傾向的色情片，現實生活中「躍躍欲試」，結果傷害到性伴侶。前警務人員及網路安全專家麥克萊恩（Susan McLean）說：「色情片中的行為傾向使用道具，而且十分暴力，甚至會把人綑綁起來，女孩子經常無力抗拒。」

澳洲塔斯曼尼亞（Tasmania）醫生塞德爾（Bastian Seidel）稱：「現在有越來越多肛裂（Anal Fissure）的個案，患者以女性較多，都是因為肛交所致」。

不能控制且不會有排糞感覺

這名少女因為直腸嚴重受損，終身都要使用結腸造口袋來排便；醫生會把結腸或迴腸的一小部份由腹部帶出，縫於一個造口上成為人工肛門，但由於沒有括約肌控制糞便排出，因此排泄物會經此直接排出體外，病人不能控制且不會有排糞的感覺，所以造口的位置要貼上結腸造口袋，以收集排泄物。

挑戰底線行為漸變「正常」

墨爾本皇家理工大學（Royal Melbourne Institute of Technology）高級講師泰勒（Meagan Tyler）表示，研究發現色情片商不斷在影片中加入更多的暴力情節，「這是無庸置疑的，許多在上世紀九十年代後期被視為挑戰底線的行為，現在已經變成『正常』和主流，如窒息式性愛、集體肛交等」。

41歲澳洲女子莎拉（Sarah）曾被前男友強迫進行肛交，導致腸道神經受損，她說：「色情片和現實是完全不同的，演員看來好像很享受，但其實真的很痛。」