展銷商1000元新鈔當假錢拒收　網民斥無知　再嘲鈔票設計核突

新鈔去年中面世時設計備受爭議，但卻成功製造話題。熱潮過後，有網民攜帶新的1000元大鈔到展銷場購物，但展銷商卻認不出新鈔，甚至質疑是假鈔拒絕收下，令她大感無奈。該網民在facebook群組大呻，「唔賣唔緊要，不過未見過又唔等於係假」，有人批評展銷商無知，亦再次嘲笑新鈔設計核突。

樓主大呻展銷商認不出滙豐銀行去年推出的1000元新鈔（圖），拒絕售賣帶子。（fb群組「將軍澳」圖片）

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有女網民昨收工後與小朋友途經將軍澳新都城中心一期展銷場，其間見到有展銷商售賣日本帶子，每包170元，打算購買兩包，但身上只有兩張1000元紙幣。基於對方只接現金，所以用了滙豐銀行1000元新鈔付款，但展銷商職員「拎住張1000蚊紙舞咗成分鐘，然後話『我未見過呢種1000蚊，係咪假錢？』」，隨即收走帶子拒絕賣出，其他人一聽到「假錢」，亦盯着樓主。

樓主將新鈔上載至facebook群組「將軍澳」，大呻「唔賣唔緊要，不過未見過又唔等於係假囉，係咪？」帖文引來熱議，有網民留言指「啲人吾好咁無知，金管局都拍埋片，提啲人有新款紙幣啦」、「畀我即時叫差佬來對一對」、「Google畀佢睇下新鈔咩樣」。更有人再嘲笑新鈔票設計核突，令人誤會是假鈔，「無法啦，張新銀紙樣太假」。

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有網民表示更有不少人不識俗稱「青蟹」的10元紙幣。（資料圖片）

不過，亦有網民替收銀的職員抱不平，「我工作都要收客人現金，講真我有懷疑，都唔敢收，你鐘意就報警，有事就我孭鑊上身，冇事咪最多畀人放上網笑……打份工點解要搏？」

金管局及渣打、中銀及滙豐3間發鈔銀行，去年中推出新鈔票，加入新防偽特徵及設計圖案，一度在網上引起熱論。有人稱中銀500元新鈔的地質公園圖案儼如電影《2012末日預言》的陸沉景象，100元新鈔的粵劇花旦設計得像冥通銀行鈔票，不過亦有人認為新鈔打直設計特別。

（fb群組「將軍澳」）